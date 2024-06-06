В ночь на 6 июня беспилотники атаковали Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области, сообщил глава региона Василий Голубев.

В результате атаки возник пожар. К тушению привлекли больше 120 спасателей и не менее 15 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Из-за повторного удара БПЛА работу предприятия приостановили, сотрудников отвели на безопасное расстояние.

По словам губернатора, около 3:00 пожар локализовали на площади 100 квадратных метров, а около 4:00 возгорание ликвидировали. Голубев добавил, что никто не пострадал.

Российские Telegram-каналы опубликовали видеозаписи, на которых, как утверждается, показан пожар, возникший на предприятии в Новошахтинске.

Беспилотники в ночь на 6 июня также атаковали Белгородскую область. Как заявил губернатор Вячеслав Гладков, дрон ВСУ атаковал нефтебазу в Старооскольском городском округе. Из-за взрыва загорелся один из резервуаров, пожарные быстро ликвидировали возгорание. Взрывной волной выбило окна в здании охраны. Пострадавших нет.

Кроме того, по словам Гладкова, беспилотники сбросили взрывные устройства на территорию сельхозпредприятия в селе Грузское Борисовского района. В результате атаки загорелся один грузовик, второй получил серьезные повреждения. По предварительным данным, никто не пострадал.

Министерство обороны РФ заявило, что в течение ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотников над Крымом, шесть БПЛА над Белгородской областью, а также одну ракету "Нептун" над Ростовской областью.

Ночью об опасности атаки беспилотников также сообщали власти Воронежской и Курской областей.

Министерство обороны РФ регулярно атакует Украину беспилотниками и ракетами, а также обвиняет ВСУ в ударах по регионам России. Как сообщил утром 6 июня командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, в течение ночи украинские средства ПВО сбили 17 из 18 ударных дронов "Шахед", запущенных российской армией.

В Днепропетровской области, по информации властей, дрон попал в рейсовый автобус в Никополе, возник пожар, пострадали четыре человека. Также повреждены инфраструктурный объект и девятиэтажный дом. В Хмельницкой области из-за атаки "Шахеда", как сообщили власти, загорелся объект инфраструктуры, никто не пострадал.

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