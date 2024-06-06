В результате столкновения двух трамваев в Кемерове пострадали, по последним данным, более 100 человек. Один из них скончался в больнице, сообщил мэр города Дмитрий Анисимов. Среди пострадавших — семь детей, сообщил министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов.

Издание "Росбалт" указывает, что трое госпитализированных находились в тяжелом состоянии: "двоих отправили в реанимацию, одного — в операционную". Аналогичную информацию распространил Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти". "Из них (госпитализированных. — Прим. ред.) трое находятся в тяжелом состоянии, за их жизнь борются врачи", — подчеркивают авторы.

По информации агентства ТАСС, столкновение трамваев произошло около 7:30 по местному времени (3:30 по рижскому) на Логовом шоссе в начале Кузнецкого моста — одного из двух мостов через реку Томь. Второй мост частично закрыт из-за капитального ремонта, указано в сообщении. Трамваи двигались в попутном направлении и столкнулись возле остановки "Набережная".

Сообщается, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Официальная версия причин аварии на момент публикации новости не названа.

Как пишет Telegram-канал "Сибирский экспресс", трамваи, попавшие в аварию в Кемерове, относятся к российской модели 71-619КТ и белорусской БКМ 60102. "Именно БКМ, судя по опубликованным видео, набрал очень большую скорость перед поворотом, после чего из него вылетели несколько человек. Затем он врезался в трамвай 71-619КТ", — уточняют авторы.

"Сибирский экспресс" также цитирует аудиозапись, сделанную, как утверждается, одним из сотрудников трамвайного предприятия Кемерова и опубликованную в закрытом сообществе "Инцидент Кузбасс" в Telegram. Там говорится, что автор якобы наблюдал, как водительница трамвая заехала в канаву, поскольку у нее "не сработала первая группа тормозов", однако ее все равно отправили на маршрут.

Позже в пресс-службе Кемеровской электротранспортной компании опровергли эту информацию, говорится в посте. "Трамвай на линию выпущен исправным, один рейс на линии отработал. Трамвай 2021 года выпуска. За рулем находилась водитель, которая работает с октября 2023 года. За время своей работы зарекомендовала [себя] исключительно с положительной и ответственной стороны", — цитирует представителя компании агентство ТАСС.

Telehram-канал Shot пишет, что трамваем управляла 23-летняя девушка, сейчас находящаяся в реанимации в тяжелом состоянии. "Ее трамвай проходил полное ТО 2 июня. Сама машина была исправна, в ее книге не было каких-либо замечаний о состоянии. Первый рейс сегодняшнего дня прошел в штатном режиме. А во второй на склоне ее трамвай сильно разогнался, водитель не смогла затормозить", — сказано в публикации.

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