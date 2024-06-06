Гражданин Франции задержан в Москве по подозрению в сборе сведений о "военной деятельности" России. Об этом сообщил Следственный комитет РФ.

По версии ведомства, задержанный на протяжении нескольких лет "осуществлял целенаправленный сбор сведений в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации", а также не просил власти страны внести его в реестр "иностранных агентов".

"Указанные сведения при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности государства. В этих целях он неоднократно посещал территорию России, в том числе город Москву, где проводил встречи с гражданами РФ", — утверждает СК РФ.

В Следственном комитете добавили, что возбудили уголовное дело по статье о неисполнении обязанности по предоставлению документов, необходимых для включения в реестр "иноагентов".

Имя задержанного официально не называется. По данным СМИ, речь может идти о 48-летнем Лоране Винатье. В публикациях середины 2000-х годов человек с таким именем упоминается как аспирант одного из парижских университетов, специализирующийся на чечено-российских отношениях. В 2022 году тот же человек встречался с представителем РПЦ в качестве, как указано на сайте Московской патриархии, руководителя проектов женевского центра "Гуманитарный диалог" в России.

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