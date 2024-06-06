Российские военные корабли и самолеты направились в Карибский бассейн для проведения военных учений, сообщает Associated Press со ссылкой на американских чиновников. Прибытие российских сил в этот регион ожидается в ближайшие недели. Таким образом Россия пытается продемонстрировать силу на фоне роста напряженности в отношениях с Западом из-за войны в Украине, считают собеседники AP.

Ожидается, что российские корабли могут зайти в порты Венесуэлы и Кубы. По мнению источников агентства, планируемые учения "определенно" являются частью более масштабного ответа России на растущую поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов. Одновременно американские чиновники видят в происходящем попытку Владимира Путина показать, что ВМФ РФ все еще способен демонстрировать силу на глобальном уровне даже после потери нескольких кораблей в результате ударов украинской армии.

По словам собеседников AP, Москва не уведомила Вашингтон о предстоящих учениях, но передвижение российских кораблей отслеживается ВМС США. В Соединенных Штатах ожидают, что российские корабли останутся в регионе до конца лета. Конгресс США был проинформирован о предстоящих учениях РФ 5 июня.

За последние недели США объявили о нескольких новых обязательствах по поддержке Украины, обороняющейся от российского вторжения. В апреле Конгресс США после нескольких месяцев дискуссий одобрил предоставление Киеву 61 млрд долларов в качестве военной помощи. По данным Минобороны США, с начала полномасштабной войны Вашингтон предоставил Киеву военную помощь на более чем 50 млрд долларов.

Кроме того, несколько дней назад стало известно, что Вашингтон негласно разрешил Киеву наносить удары по целям в России. Однако, как отмечалось в публикациях издания Politico и телеканала CNN, разрешение касалось территорий "исключительно на границе с Харьковской областью" с целью защитить Харьков, подвергающийся атакам РФ.

Москва пригрозила Вашингтону "фатальными последствиями" украинских ракетных ударов по российской территории. В свою очередь президент США Джо Байден указал, что риски войны Запада и России возрастут, если западные страны перестанут помогать Украине.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !