Международная федерация за права человека (FIDH) и ее партнеры направили обращение в офис прокурора Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, попросив выдать ордеры на арест шести российских пропагандистов и официальных лиц. Об этом говорится в пресс-релизе организации.

Правозащитники потребовали выдать ордеры на арест телеведущего Владимира Соловьева, главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян, главы медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, радио- и телеведущего Сергея Мардана, а также заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

Все они, по мнению авторов заявления, способствуют военным преступлениям России, будучи причастными к кампании по распространению ненависти к мирным жителям Украины. Правозащитники заявляют, что эти действия можно квалифицировать как преступление против человечности.

В FIDH также считают, что первый замглавы администрации президента РФ Алексей Громов — человек, отвечающий за государственную пропаганду на российском телевидении — также несет ответственность за преследование украинцев с помощью языка ненависти.

В рамках своего обращения правозащитники проанализировали более двух тысяч видеозаписей с высказываниями российских пропагандистов, сделанными в период с 24 февраля 2022 года по 24 февраля 2024-го. Всего FIDH и ее партнеры выявили более 300 высказываний, которые сочли проявлением языка ненависти в отношении украинцев. Результаты исследования FIDH направлены в офис прокурора МУС.

"Каждый день украинцы гибнут под российскими бомбами, украинских гражданских лиц в оккупации задерживают и пытают, украинских детей депортируют в Россию, а все потому, что Россия хочет сделать их частью "русского мира", — заявила вице-президент FIDH и глава Центра гражданских свобод Александра Матвийчук. — Эти грубые нарушения прав человека были бы невозможны без дегуманизирующей кампании российских пропагандистов, которые так же виновны, как и те, кто нажимает на курок, убивая украинских граждан".

В марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию.

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