Гигантский космический корабль Starship компании SpaceX совершил уже четвертый испытательный полет и впервые успешно приводнился в Индийском океане.

"Приводнение подтверждено! Поздравляем всю команду SpaceX с захватывающим четвертым летным испытанием Starship!" — говорится в сообщении компании.

"Несмотря на потерю множества [облицовочных] панелей и повреждение закрылка, корабль совершил мягкую посадку в океане!" — написал основатель SpaceX Илон Маск в своей соцсети X.

Ракета-бустер вместе с прототипом корабля стартовала с космодрома в Бока-Чика в штате Техас в 07:50 по местному времени (12:50 по Гринвичу).

Траектория полета совпадала с предыдущим испытанием в марте — тогда Starship летел в течение 49 минут, после чего был потерян при входе в атмосферу. С тех пор SpaceX модернизировала программное и аппаратное обеспечение ракеты.



В ходе нынешнего испытания ракета-носитель Super Heavy отделилась и благополучно приводнилась в Мексиканском заливе под бурные аплодисменты инженеров в центре управления полетами в Калифорнии.

Примерно через час после этого корабль вошел в атмосферу на скорости около 27 000 км/ч — бортовая камера показывала, как в этот момент от него разлетались искры и обломки.

Один из обломков попал в камеру, в результате чего она отключилась, но Starship продолжал передавать данные.

"Полезная нагрузка для этих летных испытаний — данные, — заявляла SpaceX перед полетом. — Основываясь на том, чего мы достигли во время третьего летного испытания Starship, наша главная цель сегодня — пройти через экстремальную жару при входе в атмосферу".

С этой задачей корабль справился.





Почему это важно

Как передает корреспондент Би-би-си Джонатан Эймос, четвертое испытание Starship стало одним из самых важных для этой программы, поскольку она позволяет SpaceX быстро двигаться дальше.



Ускоритель Starship оборудован 33 ракетными двигателями, что делает его самым мощным из всех существующих. Его тяга составляет 74 меганьютона, а мощность самой большой ракеты NASA Space Launch System (SLS) — только 39 меганьютонов (или только на 20% больше, чем было у старых космических шаттлов).

Если SpaceX удастся успешно реализовать программу Starship, это произведет настоящую революцию в изучении космоса, отмечает наш корреспондент.

Задача инженеров — сделать так, чтобы ракету можно было использовать множество раз, то есть эксплуатировать ее как самолет, в котором нужно лишь менять топливо.

Такой подход, так же как способность ракеты выводить на орбиту сотни тонн груза, радикально снизит стоимость космических полетов.

Для Илона Маска успех Starship — это главное условие реализации его крайне амбициозного плана по полетам людей на Марс и созданию на "красной планете" нового поселения.

Проект также поможет развитию еще одного проекта Маска — Starlink, в рамках которого множество спутников обеспечивает доступ в интернет в различных районах Земли.

Starship важен и для американского космического агентства NASA, которое надеется использовать его в рамках программы Artemis, призванной вернуть людей на Луну до конца нынешнего десятилетия.

Предполагается, что Starship будет использоваться как модуль для посадки на Луну, который также позволит астронавтам вернуться на лунную орбиту, чтобы затем отправиться на Землю.

Однако до того, как на борт Starship поднимутся астронавты, компании SpaceX предстоит доказать, что она может произвести надежную и безопасную ракету.

Согласно планам NASA, люди должны вернуться на Луну в конце 2026 года.

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