В пятницу профсоюз южнокорейской компании Samsung Electronics устроил забастовку впервые за 55-летнюю истории компании. Таким образом работники технологического конгломерата добиваются повышения зарплаты, сообщает русская служба Би-би-си.

Забастовка происходит в то время, когда Samsung Electronics борется за доминирующие позиции среди других технологических компаний по производству чипов памяти — важнейшего компонента передовых систем искусственного интеллекта.

Национальный профсоюз Samsung Electronics (NSEU), в котором состоят 28 тысяч членов (это пятая часть всех работников компании), заявил, что сотрудники компании в Сеуле не выйдут на работу на один день — в пятницу 7 июня, которая выпадает между государственным праздником в четверг и выходными.

Представители профсоюза заявили, что несколько раундов переговоров о повышении зарплаты и премиях с руководством технологического гиганта сорвались.

"Цель сегодняшней забастовки — провести конструктивный разговор с руководством", — заявил Reuters официальный представитель NSEU Ли Хен Кук.

Samsung Electronics заявила, что забастовка не повлияла на производство и деловую активность компании.

"Мы искренне сотрудничали с профсоюзом и продолжим переговоры с ним", — цитирует Reuters представителя компании.

По словам аналитиков, с которыми поговорило агентство Reuters, забастовка вряд ли мгновенно окажет влияние на производство или поставки полупроводников, однако создаст дополнительное давление на компанию Samsung Electronics, которая стремится к наращиванию влияния в области разработки искусственного интеллекта.

У крупнейшего в мире производителя микросхем было несколько тяжелых лет. За историческим дефицитом компьютерных чипов во время пандемии коронавируса последовало падение спроса на них в прошлом году: потребительский аппетит на электронику оставался слабым из-за глобальной экономической неопределенности.

Однако благодаря буму искусственного интеллекта дела компании пошли на поправку.

В апреле Samsung представила свой чип памяти LPDDR5X DRAM для искусственного интеллекта, созданный с применением 12-нанометрового техпроцесса и обеспечивающий передачу информации со скоростью 10,7 гигабит в секунду.

В мае Samsung сообщила о более чем десятикратном росте операционной прибыли в первом квартале на фоне прогнозов высокого спроса на ИИ и чипов высокого класса — области, в которой компания конкурирует с Intel (INTC) и тайваньской TSMC.

Подавляющее большинство передовых микрочипов в мире производится всего в двух местах: Тайване и Южной Корее. Тайваньская промышленность более крупная и доминирующая, Южная Корея стремится бросить ей вызов.

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