Анатолий, привет! А с заказом мака что-то получается, с той заявкой? Я правда уже не могу работать на ПК на базе уиндоуз. Он просто непригоден, например, для мест, где медленный интернет. У меня рядом мой мак - он грузит сайты, включая делфи, а этот постоянно чем-то грузит канал связи. Это, так сказать, стало "последней каплей" терпения - я готов сдать в аренду свой мак (если не могут выкупить), пускай на него установят делфи программы, и наконец работать на маке. Так как, на ПК уже просто не могу - привык к маку, и вопрос не только в эстетике и размере, но, в операционной системе. Невозможно наблюдать, как одна система на компьютере рядом "летает", а другая тормозит и не дает нормально работать - мне есть, с чем сравнить, и работать на "уиндоуз" для меня буквально мучение.