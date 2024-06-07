Согласно действующей ядерной доктрине РФ может применить ядерное оружие в исключительных случаях, в частности, в случае "угрозы суверенитету" страны, отметил Путин. Всего в ядерной доктрине России указано, что такой вид оружия может быть применен в четырех случаях, например, при атаке или получении достоверной информации о начале атаки баллистических ракет по территории РФ или союзников.
Кроме того, доктрина допускает использование ядерного оружия при нападении на РФ с применением обычного оружия, "которое ставит под угрозу само существование государства", а также при атаке критически важных государственных или военных объектов, что может сорвать ответные действия российских ядерных сил.
Путин: Европа более-менее беззащитна
По словам Путина, Россия и США имеют самые развитые системы раннего предупреждения о ракетном нападении, однако у РФ "в разы больше" ядерного оружия, чем у США. "Европа в этом смысле более-менее беззащитна", - указал Путин.
Тем не менее президент РФ исходит из того, что "до ядерных ударов дело никогда не дойдет". В применении ядерного оружия нет необходимости, поскольку оборонно-промышленный комплекс РФ "повышает свою эффективность", заявил Путин.
Анатолий, привет! А с заказом мака что-то получается, с той заявкой? Я правда уже не могу работать на ПК на базе уиндоуз. Он просто непригоден, например, для мест, где медленный интернет. У меня рядом мой мак - он грузит сайты, включая делфи, а этот постоянно чем-то грузит канал связи. Это, так сказать, стало "последней каплей" терпения - я готов сдать в аренду свой мак (если не могут выкупить), пускай на него установят делфи программы, и наконец работать на маке. Так как, на ПК уже просто не могу - привык к маку, и вопрос не только в эстетике и размере, но, в операционной системе. Невозможно наблюдать, как одна система на компьютере рядом "летает", а другая тормозит и не дает нормально работать - мне есть, с чем сравнить, и работать на "уиндоуз" для меня буквально мучение.