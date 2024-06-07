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США призвали власти Израиля к "полной прозрачности" из-за нанесенного ранее удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по зданию школы ООН в секторе Газа, где, по данным ЦАХАЛ, укрывались боевики, а по сообщению ООН - палестинские беженцы. "Правительство Израиля заявило, что собирается обнародовать больше информации об этом ударе, включая имена погибших. Мы ожидаем, что они будут полностью прозрачны в обнародовании этой информации", - заявил журналистам представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер в пятницу, 7 июня. Об этом пишет Deutsche Welle.

В результате ракетного удара, нанесенного израильской армией в ночь на 6 июня, погибли по меньшей мере 37 человек, сообщает агентство AFP со ссылкой на больницу "Мучеников Аль-Аксы" в секторе Газа.

ЦАХАЛ: В здании школы прятались террористы

В пресс-службе израильской армии, которая первая сообщила об ударе, заявили, что в здании школы, управляемом Агентством ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР), находился лагерь террористов исламистского движения ХАМАС и группировки "Исламских джихад", которые участвовали в нападении на Израиль 7 октября 2023 года.

В результате удара "были уничтожены несколько террористов, которые планировали теракты против военнослужащих ЦАХАЛ в ближайшее время", говорится в заявлении.

Глава БАПОР: Удары по зданиям ООН не могут стать новой нормой

Глава БАПОР Филип Лазарини вскоре после удара по зданию школы заявил, что там находились 6 тысяч палестинских беженцев. Утверждения ЦАХАЛ о том, что в здании прятались вооруженные группировки, "шокируют", "однако мы не можем проверить эти утверждения", написал Лазарини.

По его словам, нападения на здания ООН или использование их в военных целях - это "вопиющее пренебрежение международным гуманитарным правом".

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное террористической организацией в Евросоюзе и США, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек. Согласно последним данным, боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 36 тысяч человек, еще почти 82 тысячи получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

В рамках временного режима прекращения огня, действовавшего до 1 декабря 2023 года, были освобождены более 100 заложников. Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев. Во власти боевиков, по данным израильских властей, остаются около 120 человек, захваченных 7 октября. При этом, по оценкам Израиля, не менее 40 заложников уже нет в живых.

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