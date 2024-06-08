На фоне получения Киевом свежих поставок вооружений на миллиарды долларов от США и европейских союзников у России сужается окно возможностей для военного прорыва в Украине, пишет в субботу, 8 июня, агентство Bloomberg. "Благодаря тому, что администрация президента США Джо Байдена поспешила отправить американское оружие в Украину, после того как Конгресс в апреле наконец одобрил выделение помощи на 61 млрд долларов, баланс сил начинает меняться", - говорится в публикации.

"Военная помощь США изменила ситуацию"

"Оружие, поступающее на поле боя в больших количествах в последние несколько дней и недель, изменило ситуацию", - цитирует Bloomberg слова советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, сказанные им 4 июня на борту президентского самолета Air Force One. Салливан был в составе делегации США, которая посетила Францию во время торжеств по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии.

"Попытка России открыть новый фронт на северо-востоке Харьковской области Украины, похоже, зашла в тупик, так и не достигнув поставленной Путиным цели - создания буферной зоны вдоль границы", - указывают журналисты, ссылаясь на утверждения украинской стороны, что ВСУ наносят российским войскам "очень большие потери" в боях у города Волчанск.

После взятия стратегически важного украинского города Авдеевки в феврале России за месяцы боев удалось лишь несущественно продвинуться ценой больших потерь, указывает Bloomberg. Так, российские войска уже несколько недель пытаются взять поселок Часов Яр на востоке Донецкой области, напоминает агентство.

Стратегия "очень дорогая и кровавая для самой российской армии"

Аналогично обрисовывает ситуацию глава расположенного в Москве Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. По его словам, стратегия России, направленная на истощение сил Украины, - "очень дорогая и кровавая для самой российской армии". "Она может привести к чрезмерному истощению сил на российской стороне, что, в свою очередь, даст украинцам шанс для контрнаступления", - полагает Пухов.

Похожую оценку высказал в беседе с Bloomberg старший научный сотрудник по вопросам сухопутных войн лондонского Международного института стратегических исследований Бен Барри. "Перспективы достижения Россией победы в этом году значительно уменьшились в результате возобновления поставок оружия и помощи, - указал он. - У России может быть самое большое количество солдат, но многие из их первоклассных бронемашин были уничтожены и потребуются годы, чтобы восстановить армию до уровня 2022 года".

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