В Индонезии сетчатый питон съел женщину. Это редкий случай, но такое уже бывало

В Индонезии гигантский питон проглотил женщину, которую через день нашли в его животе.

50-летняя мать четверых детей по имени Фарида пропала в лесу, неподалеку от своего дома в деревне Калемпанг. Она шла на рынок, куда отправилась продавать овощи со своего огорода.

Муж Фариды забеспокоился, когда она не вернулась к ночи и поднял соседей, которые вместе с ним принялись за поиски.

На следующий день они обнаружили в зарослях гигантского шестиметрового питона с большим вздутием на животе.

Жители деревни, заподозрив худшее, взрезали толстую кожу рептилии и обнаружили женщину в желудке змеи.

Муж Фариды, Нони, сказал, что очень сожалеет, что позволил жене уйти одной. "Если бы я был с нею в тот день, питон бы не осмелился к ней прикоснуться, — сказал он. — Я даже представить не могу, какие страдания ей пришлось пережить. Мне очень жаль нашу семью".

По словам старейшины деревни Калемпанг, поймать питона и достать жертву из его желудка, помогали жители нескольких соседних поселений.

Это далеко не первый случай нападения питонов на людей в Индонезии. В 2022 году 50-летняя сборщица каучука по имени Джара была убита и проглочена целиком питоном в провинции Джамби на острое Суматра.

Она отправилась на работу на каучуковую плантацию, но вечером домой так и не вернулась. На ее поиски, также как и на поиски Фариды, отправились жители нескольких деревень, которые днем позже нашли такого же гигантского питона со вздувшимся брюхом.

"Жертва была найдена в желудке змеи", — сообщил тогда местным СМИ начальник местной полиции, добавив, что на момент обнаружения ее тело выглядело практически неповрежденным.

Однако подобные случаи довольно редки. С 2017 года в Индонезии таким образом погибли четыре человека, включая женщину, которая была убита питоном на этой неделе.

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