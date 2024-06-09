Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины сообщило о покушении на бывшего мэра города Купянск Харьковской области Геннадия Мацегору.

Согласно информации ГУР Украины, Мацегора находится в критическом состоянии, за его жизнь второй день борются московские медики.

По данным Telegram-канала Mash, в экс-мэра Купянска стреляли у его дома в Старом Осколе в Белгордской области, где Мацегора в последнее время работал директором физкультурного комплекса "Георгиевский".

Геннадий Мацегора стал главой Купянска в 2020 году, на выборы он шел от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", одним из лидеров которой был пророссийский украинский политик Виктор Медведчук.

27 февраля 2022 года Мацегора объявил о сдаче Купянска армии России без боя, а в июне подписал протокол о создании оккупационной "администрации Харьковской области". После освобождения украинскими силами города от оккупации ВС РФ в сентябре 2022 года Мацегора бежал в Белгородскую область. В Украине бывшему чиновнику грозит пожизненное заключение.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !