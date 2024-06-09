Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует создать коалицию стран для отправки западных военных инструкторов в Украину, однако Германия остается в стороне от этой инициативы, пишет газета Welt am Sonntag со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе.

По информации издания, на прошлой неделе начальник Главного штаба ВС Франции Тьерри Буркхард направил письмо в правительства США и ряда европейских стран с приглашением принять участие в учебной миссии в Украине в рамках многонациональной "коалиции желающих". Такое предложение, пишет Welt am Sonntag, получили в том числе Великобритания, Польша, Нидерланды, страны Балтии, Дания и Швеция.

При этом Париж проигнорировал федеральное правительство Германии - в Берлин приглашение так и не поступило. Власти ФРГ за последние недели неоднократно давали понять, что немецкие военные не будут принимать участие в учебной миссии для подготовки украинских солдат. В то же время об отказе от участия заблаговременно предупредили и в Белом доме, тем не менее приглашение в Вашингтон все же было отправлено, отмечает Welt am Sonntag.

Германия, Италия и Испания - против отправки военных инструкторов в Украину

Как пишет издание со ссылкой на дипломатов в Брюселе, Макрон планирует реализовать инициативу под эгидой уже существующей учебной миссии ЕС в Украине (EUMAM). Для этого потребуется изменить мандат миссии, однако, как указывает Welt, такое вполне возможно: этим летом миссия все равно будет пересмотрена, а в ноябре ее придется продлить. В то же время в Брюсселе существует сопротивление идеям Парижа, отмечают дипломаты: по их сведениям, большинство стран ЕС были бы против участия в миссии на территории Украины.

Так, правительства Германии, Италии и Испании опасаются, что обучение украинских военных на территории страны, где ведутся боевые действия, могло бы создать значительный риск эскалации и втянуть западные страны в войну РФ против Украины. В свою очередь Венгрия, которая неоднократно задерживала помощь ЕС Украине и выступала против санкций в отношении РФ, на встрече министров обороны Евросоюза в конце мая заявила, что у Украины больше "нет реальных шансов" на победу в войне.

Однако, по информации Welt am Sonntag, в дипломатических кругах ЕС также распространено мнение, что с военной точки зрения определенно есть веские причины обучать украинских солдат на их территории. Тогда тренировки будут более адаптированы к потребностям ВСУ, и военным не придется покидать свою страну для обучения.

Отправка военных инструкторов в Украину

Президент Франции Эмманюэль Макрон одним из первых западных лидеров заявил, что Украина должна получить право атаковать военные объекты на территории России переданным ей оружием. Кроме того, Макрон неоднократно поднимал вопрос о возможности отправить западных военных инструкторов в Украину, которая уже более двух лет обороняется от полномасштабной военной агрессии РФ.

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