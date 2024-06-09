Литва решила не высылать гражданина России, поддерживающего войну России в Украине, хотя в Департаменте государственной безопасности (ДГБ) выразили опасения, что он представляет угрозу безопасности Литвы и может быть использован для выполнения задач российской разведки и спецслужб как лояльный и заслуживающий доверия человек по отношению к российской власти, сообщает литовский портал Delfi.

"Сознательная позиция заявителя в оправдании не только незаконной аннексии Крыма Россией, но и неспровоцированной военной агрессии против Украины представляет собой достаточное основание для оценки того, что его жизнь в Литве представляет угрозу безопасности литовского государства. Продемонстрированная заявителем благосклонность к российскому режиму создает возможности для развития отношений с Россией и увеличивает угрозы государственной безопасности его жизни в Литве", - информирует ДГБ Литвы.

В ведомстве обратили внимание на то, что российские спецслужбы для продолжения или возобновления прежних отношений с гражданами своей страны, проживающими в зарубежных странах, могут использовать методы, общие для спецслужб авторитарных стран, - шантаж угрозой предания огласке факта предыдущего сотрудничества, применить административно-правовые меры к родственникам, проживающим в России (например, угрозы увольнением, обвинение в преступной деятельности и т.п.).

ДГБ полагает, что в случае российской военной агрессии граждане этой страны, сотрудничающие с российскими спецслужбами (или поддерживающие политику российского режима), могут быть использованы для проведения специальных операций, поддерживающих военную агрессию - распространения пропаганды и дезинформации, проведения диверсий против объектов стратегической и военной инфраструктуры.

Принимая это во внимание, Департамент миграции Литвы аннулировал постоянный вид на жительство гражданина России А.П., родившегося в Литве и длительное время проживавшего в Литве, после чего потерявший его А.П. обратился в суд.

Однако расширенная коллегия из пяти судей Высшего административного суда Литвы заявила, что вид на жительство гражданина третьей страны, родившегося и проживавшего в Литве, может быть аннулирован только после того, как будет доказано реальная и серьезная угроза безопасности государству на основе подробной и индивидуальной оценки Департамента государственной безопасности.

Литовский главный административный суд Литвы отметил, что вопрос о выдаче постоянного вида на жительство иностранцу может быть решен только после получения заключения ДГБ о том, что иностранец не представляет угрозы государственной безопасности.

В решении суда была подчеркнута обязанность ДГБ представить заключение об оценке конкретной угрозы иностранца. По мнению суда, ДГБ должно провести особо тщательное расследование в отношении лица, а предоставленное индивидуальное заключение относительно оценки угрозы национальной безопасности таким лицом должно быть предельно подробным, позволяющим сделать обоснованный вывод о том, представляет ли лицо реальную и достаточно серьезную угрозу безопасности государства.

Юридический спор возник после того, как в прошлом году Департамент миграции аннулировал разрешение проживающего в Шяуляе А.П. на постоянное проживание в Литве и обязал его вернуться в Россию. А.П. жаловался в суды, что решения Департамента миграции не соответствуют реальным обстоятельствам и не основаны на правовых нормах. В судебных документах указано, что А.П., отвечая на вопрос анкеты, подготовленной Департаментом миграции, поддерживаете ли вы военные действия, проводимые Россией на территории Украины, ответил утвердительно.

На вопрос анкеты, кому законно (юридически) принадлежит Крым, заявитель отметил, что он принадлежит Российской Федерации. Тогда Департамент миграции попросил россиянина дать дополнительные разъяснения по поводу своих ответов.

"Из заключения, предоставленного ответчиком, видно, что заявитель не понимает сути вопросов анкеты и честно высказал свое мнение о предполагаемых исторических обстоятельствах, которые он может оправдать только своим слабым образованием. Ответчик не пытался предложить заявителю высказать свое мнение более широко, с целью выяснения его истинного мнения относительно консолидированной позиции ЕС по отношению к военным действиям России на территории Украины, что важно для Литовского общества и утвержденно правовыми актами", - написал в суд адвокат А.П.

Согласно данным дела, А.П. родился в Литве, в 1989-1991 годах проходил срочную службу в России, в авиационной части, в 1993 году окончил Фрязинский техникум электроники в России. Вернувшись в Литву, он постоянно жил и работал в Шяуляй. Дочь А.П. является гражданкой Литвы, а сын - гражданином России, имеющим постоянный вид на жительство в Евросоюзе. В ходе судебного заседания А.П. заявил, что поддерживает военную операцию, организованную Россией в Украине, и, отвечая на вопрос анкеты о принадлежности Крыма, опирался на реальную ситуацию, поскольку Крым в настоящее время принадлежит России.

По его словам, Россия и Украина решают конфликт между собой из-за земель, из-за принадлежности Крыма, и это дело только этих двух государств.

"Заявитель заявил, что ни с кем не делится своими взглядами, что боится за свое будущее. Если бы ему пришлось поехать в РФ и выразить позицию против России, ему грозила бы уголовная ответственность. Заявитель родился в Литве и постоянно проживает на основании разрешений, пытался получить гражданство, сдал экзамены по литовскому языку и Конституции, но гражданство не было предоставлено", - говорит его адвокат.

Адвокат заметил, что его подзащитный - честный человек, соблюдает закон, не совершил никаких противоправных действий, добросовестно ответил на вопросы анкеты, имеет свои взгляды, за которые не может быть наказан и лишен возможности жить там, где он родился, вырос, работает и живет.

"Литовские власти незаконно пытаются разлучить заявителя с его самыми близкими людьми, сыном и дочерью, и нарушают нормы международного права. Заявитель является честным человеком, соблюдает закон, не совершил никаких правонарушений, добросовестно ответил на вопросы анкеты, имеет свои взгляды, за которые не может быть наказан и лишиться возможности жить там, где находится, родился, вырос, работает и живет", - утверждает адвокат.

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