Премьер-министр Бельгии Александр Де Кро объявил об отставке вскоре после публикации экзит-полов, согласно которым его партия на выборах существенно ухудшила свои результаты в сравнении с 2019 годом. Об этом пишет газета Le Soir.

"Для нас это был особенно трудный вечер, мы проиграли. С завтрашнего дня я буду уходящим в отставку премьер-министром. [...] Сигнал избирателя ясен", — заявил Де Кро.

Он добавил, что продолжит исполнять обязанности главы правительства, пока не будет сформирован новый кабинет министров. По мнению политика, это должно случиться как можно скорее.

Согласно предварительным опросам, партия "Фламандские либералы и демократы", которую представляет Де Кро, набрала на выборах около 5,7% голосов. Это на 2,8% хуже результата 2019 года.

Лидеры голосования — консерваторы из "Нового фламандского альянса" и "Фламандского интереса", которых поддержали примерно 18% и 15% пришедших на участки избирателей соответственно. Обе политические силы не входят в правящую коалицию.

Де Кро возглавлял правительство Бельгии с октября 2020 года.

Сегодня в Бельгии одновременно прошли национальные и региональные выборы, а также голосование на выборах в Европарламент.

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