Израиль: лидер оппозиции Бенни Ганц ушел из военного кабинета Нетаньяху

Лидер израильской оппозиции Бенни Ганц, вошедший в чрезвычайный военный кабинет после начала войны с ХАМАС, объявил о выходе из состава правительства из-за разногласий с премьер-министром Нетаньяху по поводу послевоенного будущего сектора Газа.

В воскресенье, выступая на пресс-конференции в Тель-Авиве, Ганц заявил, что решение это он "принимал с тяжелым сердцем".

"К сожалению, господин Нетаньяху мешает нашему достижению настоящей победы, которая оправдала бы продолжающийся болезненный кризис", — сказал он.

В заключение своей речи Ганц призвав премьера назначить дату следующих всеобщих выборов, на которых сам он, как ожидается, станет одним из главных фаворитов.

Реакция Нетаньяху не заставила себя ждать. "Бенни, сейчас не время выходить из кампании, сейчас время объединять усилия", — написал премьер в бывшем "Твиттере" (ныне сети X).

Он также объявил, что из состава правительства выходит не только он, но и остальные члены возглавляемой им партии "Национальное единство", которой в военном кабинете принадлежит пять мест.

Устойчивости правительства Нетаньяху это не угрожает: в 120-местном Кнессете правящая коалиция из правых, ультраправых и религиозных партий сохраняет свое большинство в 64 голоса.

Но считалось, что войдя в правительство, Ганц уравновешивал в нем влияние на премьера со стороны нескольких ультраправых политиков. Его уход усугубит изоляцию и непопулярность Нетаньяху.

Бен Ганц, в прошлом руководивший штабом израильской армии, — давний политический противник Биньямина Нетаньяху

До 11 октября прошлого года, когда в стране было создано чрезвычайное правительство, куда согласился войти и Ганц, возглавляемая им партия "Национальное единство" находилась в оппозиции к премьеру.

Впрочем разногласия между непримиримыми оппонентами не заставили себя долго ждать. В прошлом месяце Ганц заявил о своем намерении покинуть "военный кабинет" — фактически высший руководящий орган страны, — установив крайний срок своей работы 8 июня.

Он публично призвал премьера Нетаньяху изложить конкретный план того, как именно тот намерен достичь шести озвученных властями "стратегических целей", в том числе покончить с правлением ХАМАС в секторе Газа и установить там некую многонациональную переходную гражданскую администрацию.

Нетаньяху тогда не принял угрозу всерьез, назвав предложение Ганца "пустыми словами", которые привели бы к "поражению Израиля".

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