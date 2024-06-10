Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Минобороны Финляндии заявило, что российский военный самолет, предположительно, нарушил воздушное пространство страны в восточной части Финского залива недалеко от города Ловийса, пишет издание "Медуза".

Инцидент произошел утром 10 июня. По предварительным данным ведомства, самолет находился в воздушном пространстве Финляндии около двух минут, "пролетев на глубину 2,5 километра от границы".

Министр обороны Анттии Хааканен заявил, что ведомство "серьезно относится к этому нарушению" и начало расследование.

В Минобороны Финляндии напомнили, что в предыдущий раз российские самолеты нарушали воздушное пространство страны в августе 2022 года, то есть еще до вступления Финляндии в НАТО.

Днем 10 июня Минобороны России сообщило, что российские самолеты дальней авиации выполнили плановые полеты в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского, Баренцева и Норвежского морей. В полетах были задействованы стратегические ракетоносцы Ту-95мс и дальние бомбардировщики Ту-22м3. "На отдельных этапах маршрута дальних бомбардировщиков сопровождали истребители иностранных государств", — говорится в заявлении российского ведомства.

Финляндия стала членом НАТО в апреле 2023 года. Страна подала заявку на вступление в Североатлантический альянс вскоре после полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Президент России Владимир Путин, комментируя решение Финляндии вступить в альянс, говорил, что у РФ не было никаких проблем с этой страной до того, как ее "затащили в НАТО". "Проблем не было. Теперь будут. Потому что мы будем теперь создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там определенные воинские подразделения. Зачем им это надо, чушь какая-то просто", — заявлял Путин.

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