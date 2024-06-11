Власти США сняли запрет на поставку американского оружия украинскому "Азову", сообщает The Washington Post со ссылкой на заявление Госдепартамента.

В нем говорится, что "Азов" прошел "проверку Лихи" — процедуру, названную в честь сенатора Патрика Лихи, который был автором законов, регулирующих предоставление военной помощи иностранным военным подразделениям и запрещающих поставки в случае грубых нарушений прав человека.

По данным The Washington Post, отмена запрета была главным приоритетом для украинских чиновников, которые говорят, что "Азов" мог бы эффективнее защищать "Азовсталь" в 2022 году, если бы у него был доступ к американскому оружию.

В рамках запрета бойцам "Азова" также нельзя было проходить обучение, организованное военными США, а также получать финансирование от американских источников. Эти ограничения, заявили американские чиновники, не применяются, поскольку созданный в 2014 году батальон структурно отличается от бригады в ее нынешнем составе.

Представитель Госдепартамента не сообщил, когда был снят запрет и достигло ли уже американское вооружение личного состава "Азова". Руководство "Азова" и правительство Украины на запросы о комментариях не ответили.

Подразделение "Азов" было создано в 2014 году активистом националистического движения Андреем Билецким в виде батальона патрульной службы милиции особого назначения на базе МВД. В этом же году "Азов" был реорганизован в полк и включен в состав Национальной гвардии Украины. В 2018 году Госдепартамент ввел запрет на поставку американского оружия "Азову" из-за расистских, ксенофобских и ультранационалистических взглядов основателей батальона.

В 2023 году "Азов" стал бригадой Нацгвардии и начал интенсивно набирать новобранцев по всей стране. За два месяца, как пишет The Washington Post, были привлечены более пяти тысяч новых военнослужащих. По словам руководства бригады, командиры со времен основания батальона полностью сменились.

Во время оккупации Мариуполя после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году бойцы батальона "Азов" в течение почти двух месяцев держали оборону на заводе "Азовсталь", пока не получили в мае приказ отступить, чтобы сохранить жизни. Многие были взяты в плен российскими войсками и позже попали в обменный список.

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