В горах Северной Осетии разбился российский военный самолет Су-34. "Самолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет. Экипаж погиб", — заявило Минобороны РФ.

По данным ведомства, бомбардировщик потерпел крушение "при выполнении планового учебно-тренировочного полета". Предварительной причиной катастрофы называется техническая неисправность. "На место падения самолета вылетела комиссия Военно-космических сил", — указали в Минобороны.

ТАСС со ссылкой на оперативные службы Северной Осетии сообщает, что на борту СУ-34 находились два пилота, а крушение произошло в горах Алагирского района.

Telegram-канал Baza пишет, что местные жители видели крушение в горах "неизвестного летательного аппарата". "Около полуночи он ударился о скалу в районе села Горный Дзуарикау", — сообщается в публикации.

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