В Берлине открывается двухдневная конференция по восстановлению Украины. Мероприятие откроют прибывший в немецкую столицу накануне президент Украины Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Перед началом конференции министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Свенья Шульце пообещала Киеву всестороннюю поддержку в невоенной сфере. "Даже во время войны идет речь о восстановлении", — заявила она.

По словам Шульце, "людям нужна крыша над головой, электричество, дети должны ходить в школу". В ходе конференции в Берлине предполагается создание международных альянсов по экономической и социальной помощи Украине, сообщила министр, посетившая в начале мая Киев в ходе подготовки форума.

На конференции ожидаются около двух тысяч участников из 60 стран — политиков и представителей международных организаций, бизнеса, гражданского общества, муниципалитетов и регионов. По мнению Шульце, усилий только государств уже недостаточно, поэтому на мероприятие пригласили "широкий спектр" участников.

Проводя конференцию, организованную совместно с Украиной, правительство Германии намерено предоставить долгосрочную перспективу по восстановлению Украины и стимулировать инвестиции. Кроме того, речь пойдет и о вопросах чрезвычайной помощи на фоне продолжающихся атак РФ, поддержке малых и средних предприятий в Украине и поиске необходимых специалистов

"Конференция объединит правительства, десять из которых — на уровне премьер-министров, компании и организации для помощи Украине, — написал Зеленский в Telegram. — В условиях российского воздушного террора срочные решения для украинской энергетики будут нашим основным приоритетом".

По оценке Всемирного банка, ущерб Украине, нанесенный военной агрессией РФ, уже составляет по меньшей мере 486 млрд долларов.

В конференции принимают участие, в частности, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, премьер-министр Эстонии Кая Каллас, глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон и его польский коллега Радослав Сикорский.

Накануне МИД ФРГ сообщил, что на конференции Германия и ЕС объявят о предоставлении дополнительных средств для проекта Немецкого общества по международному сотрудничеству (GIZ) в Украине. В общей сложности проект получит еще 30 млн евро, что увеличит его финансирование до 75 млн евро. При этом Германия увеличит свой вклад на 12 млн евро (до 39 млн евро), Еврокомиссия — на 18 млн евро (до 36 млн евро).

Аналогичные конференции прошли в 2022 году в швейцарском Лугано и в 2023 году в Лондоне.

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