Спасатели отыскали фрагменты разбившегося накануне в Малави самолета, на борту которого находился вице-президент страны 51-летний Саулос Чилима. Об этом сообщил глава африканского государства Лазарус Чаквера.

Все находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа — в общей сложности 10 человек — погибли при крушении.

Военный самолет с вице-президентом на борту вылетел из столицы страны Лилонгве в понедельник утром. Чилима летел на север Малави, в город Мзуза, во главе правительственной делегации, отправленной на похороны бывшего министра Ральфа Касамбары, который скончался четыре дня назад.

Погодные условия не благоприятствовали полету, связь с воздушным судном периодически прерывалась. Вскоре самолет пропал с радаров диспетчеров в районе заповедника Чикангава.

Пропавших искали весь день и всю ночь с привлечением армейских подразделений. Лишь утром во вторник командующий силами обороны страны доложил президенту, что поисково-спасательная операция завершена: обломки самолета найдены, ни одного выжившего на борту нет.

Помимо вице-президента Чилимы и военных, на похороны также летела бывшая первая леди страны Патрисия Шанил Джимбири, до последнего времени заседавшая в Национальной ассамблее Малави в качестве депутата.

Президент Чаквера выразил глубокую скорбь в связи с трагедией, назвав своего заместителя хорошим человеком, преданным отцом и грозным вице-президентом. "Мне невероятно повезло, что он был моим заместителем и советником", — добавил глава государства.

Чаквера и Чилима представляют разные политические силы, объединившиеся в альянс ради победы на всеобщих выборах 2020 года. При этом пост вице-президента страны Чилима занимал последние 10 лет.

Как сообщает AFP, в Малави он был весьма уважаемой политической фигурой, пользуясь особой популярностью у молодежи.

В 2022 году Чилима был задержан по обвинению в коррупции — а именно в получении от местных бизнесменов взяток в обмен на господряды. Однако в прошлом месяце суд снял с вице-президента все обвинения и закрыл дело, никак не объяснив причины такого решения.

У Чилима остались жена и двое детей.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !