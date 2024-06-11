Датские правоохранительные органы задержали живущую в стране гражданку РФ, которую подозревают в сотрудничестве с российской разведкой. Об этом сообщает Danmarks Radio.

Уточняется, что задержание произошло на острове Зеландия (на нем находится в том числе столица страны Копенгаген), а расследование связано с "денежными потоками из российских государственных фондов".

Ранее в датской прессе было опубликовано расследование о российском Фонде поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. Журналисты со ссылкой на данные европейских спецслужб утверждали, что эта организация связана со спецслужбами РФ и финансирует пропагандистскую кампанию по распространению историй о дискриминации русскоязычных в Европе. По мнению датской разведки, это делается для последующего оправдания вмешательства Кремля во внутренние дела других стран.

Задержанной россиянке предъявлены обвинения по уголовному делу. Ей инкриминируют обеспечение для иностранный спецслужбы возможности действовать на территории Дании. Ожидается, что после допроса женщину отпустят.

По данным Danmarks Radio, речь идет о "центральной фигуре в русской общине Дании". Сообщается, что задержанная "руководит консалтинговой фирмой для русскоязычных" и "в течение нескольких лет получала деньги из российского государственного фонда"

Посол РФ в Дании Владимир Барбин назвал задержание россиянки "наглой и беспардонной провокацией датских спецслужб". "Консультационная деятельность правового центра в Дании велась до 2022 года и была всегда направлена исключительно на оказание содействия нашим соотечественникам в понимании датского законодательства. Никаких других задач не было", — утверждает глава российский дипмиссии в Копенгагене.

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