Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 11 июня, выступил с речью в бундестаге. Это было первое очное выступление украинского президента в германском парламенте - до этого Зеленский в марте 2022 года выступал перед немецкими депутатами по видеосвязи. Депутаты бундестага прерывали аплодисментами выступление Зеленского более десяти раз, а завершение речи сопровождалось многоминутными овациями стоя.

"Мы завершим войну в интересах Европы"

Свою речь Зеленский начал с благодарности народу и властям Германии за поддержку Украины в войне с Россией. "Вы помогали, вы помогаете. Я благодарю тебя, Германия", - сказал он. Зеленский констатировал, что многим поколениям жителей Европы не было суждено жить в мире. "И именно поэтому такую большую силу приобрела мечта о Европе, которой надо быть континентом культуры, надо быть континентом людей, надо быть континентом без войны", - подчеркнул президент Украины. Он добавил, что лично уверен в такой Европе, которая сделает все, чтобы прекратить войну, "которая продолжается на нашем континенте и грозит перерасти в значительно более широкое противостояние".

"Мы завершим эту войну, мы завершим ее в интересах Украины и в интересах всей Европы, всех нас и тех, кто будет после нас", - пообещал Владимир Зеленский, добавив, что боевые действия должны закончиться на условиях Киева.

"Тот, кто принес войну, должен забыть о покое навсегда"

После этого Зеленский в своем выступлении напомнил то время в истории Германии, когда она была разделена на две части. "И поэтому вы можете понять нас, украинцев. Можете понять, почему мы так боремся против попыток России разделить нас, разделить Украину, почему мы делаем абсолютно все, чтобы не допустить стены между частями нашей страны. Ни одна страна не должна быть обречена на то, чтобы колючая проволока на десятилетия разорвала ее тело", - отметил он. Президент Украины подчеркнул, что по окончании войны следует не допустить никаких унижений украинского народа, а украинцы "заслуживают спокойствия" и "достойного завершения войны" - такого, которое не оставит сомнений в том, кто в ней одержал победу.

"А тот, кто принес войну, - должен, наоборот, забыть о покое навсегда, виновный в войне должен понести ответственность, справедливо ответить за каждую ночь этой войны. И только при справедливой ответственности вырастает исторический шанс излечиться от агрессии. Россия должна через это пройти, через полную и принципиальную ответственность за развязанную войну", - подчеркнул Зеленский. Он добавил, что для послевоенного восстановления Украины должен быть использован каждый возможный российский актив, и это должно произойти "без каких-либо компромиссов с агрессором". "Время для компромиссов было исчерпано тогда, когда Путин начал сжигать наши города и награждать своих убийц, когда он начал ставить на убийства вместо договоров", - сказал он.

"Путин сотрет надежду договориться с ним"

Зеленский также отметил, что в Европе не должно быть "дефицита защиты от российской армии", и что "слово кого-то в Москве не может быть такой защитой". "Европа должна быть континентом достаточной силы, чтобы быть пространством достаточно прочного мира. Иначе просто не получится. Даже если кто-то попробует иначе, Путин сам сотрет любую надежду договориться с ним", - предупредил Зеленский. Он напомнил, что стремление Путина "покорять" выходит далеко за пределы стран-соседей РФ, ведь, напомнил он, "российские убийцы были в Алеппо и есть в Африке, они учились войне, разрушая Грозный, ломая Грузию, они оставили Молдову разделенной, они поставили на колени Беларусь". "Позволим ли мы России продолжить это шествие по Европе, это шествие пренебрежения к жизни и нациям? Точно нет. И это - наш общий интерес, общий интерес, чтобы Путин лично проиграл, проиграл эту войну, проиграл попытку столкнуть Европу на уровень, когда из войны уже не выбраться".

Зеленский напомнил, что еще незадолго до падения Берлинской стены многим казалось, что она стоит навсегда. "И так же сейчас некоторым кажется, что Путин навсегда, и что войне нет конца. Но это не так. Это иллюзия, которую можно развеять лидерством, можно развеять решениями, можно развеять успехом. Мы это сделаем вместе с тобой, Германия. Украинцы всегда будут благодарны вам за это", - сказал он.

По словам Зеленского, у Украины и Германии нет другой цели, кроме достижения мира и защиты народов, Европы и международного порядка. "Это у России другие цели и другие мечты. Она одна против всех нас. И именно поэтому мы должны все вместе заставить ее измениться. И это возможно, потому что не бывает стен, которые не падают", - заявил украинский глава государства.

Зеленский о "саммите мира": "Мы хотим дать шанс дипломатии"

По словам президента Украины, "саммит мира", который состоится в Швейцарии 15-16 июня, призван "начать восстановление безопасности и движение к настоящему миру, начать возвращать действие устава ООН и базовых норм международного права".

"Мы хотим дать шанс дипломатии и собрали для этого около сотни государств. Украина никогда не полагалась только на силу оружия. Да, мы понимаем, против каких убийц приходится сегодня бороться и не забудем, что только оружие эффективно их останавливает и защищает наши жизни. Но мы помним также и то, что мир вырастает не из выстрелов, а из надежных гарантий", - отметил Владимир Зеленский.

Президент Украины прибыл в Германию накануне вечером. 11 июня, он вместе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz) принял участие в конференции по восстановлению Украины, которая проходит в Берлине.

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