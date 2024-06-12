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Министр обороны Германии Борис Писториус намерен значительно расширить личный состав бундесвера с помощью новой модели военной службы в ФРГ. Свои планы министр представил в комитете бундестага по обороне.

В частности, Писториус предложил ввести действительную срочную военную службу сроком на шесть месяцев с возможностью ее добровольного продления, сообщает агентство AFP со ссылкой на комитет бундестага по обороне.

Согласно этой информации, министр также планирует восстановить постановку на воинский учет пригодных к военной службе. Кроме того, предлагается рассылать 18-летним юношам и девушкам анкеты, чтобы выяснить, готовы ли они к ее прохождению. Ожидается, что такие анкеты будут разосланы 400 тысячам человек, после чего 40 тысяч из них будут вызваны на сборы, пишет Tagesschau. В случае вызова они будут обязаны явиться на военные сборы по первому требованию.

Цель этих шагов — "рост и укрепление резерва для общей обороны", цитирует министра AFP. Долгосрочная задача состоит в том, чтобы увеличить состав бундесвера до 460 тысяч солдат: из них 203 тысяч будут числиться в действующей армии, а остальные — в резерве. Для достижения этой цели пока не хватает 200 тысяч резервистов, отметил министр. Сейчас в бундесвере служит около 181 тысячи солдат. По словам Писториуса, расходы на содержание 5000 призывников могут составить 1,4 млрд евро.

Вопрос о том, должна ли воинская обязанность распространиться и на женщин, вызвал оживленную дискуссию в комитете по обороне, пишет AFP. Так, входящая в правящую коалицию Свободная демократическая партия выступила за равный подход к мужчинам и женщинам в этом вопросе, "иначе справедливость не будет достигнута". Такую позицию поддержали и находящиеся сейчас в оппозиции политики из правоцентристского блока ХДС/ХСС.

Однако для этого придется изменить Конституцию Германии: статья 12а Основного закона пока разрешает служить в вооруженных силах, Федеральной пограничной службе или в объединениях гражданской обороны только мужчинам.

Обязательная срочная воинская служба была отменена в ФРГ в 2011 году, спустя 55 лет после ее введения. Писториус вскоре после вступления в должность назвал это решение ошибкой, которую невозможно быстро исправить.

В начале июня, отвечая на вопросы депутатов в бундестаге, министр обороны, в частности, заявил: "Мы не имеем права пренебрегать нашей обороной. Путинская военная экономика работает над подготовкой к следующему конфликту. К 2029 году мы должны быть готовы к обороне и принять меры к сдерживанию, чтобы предотвратить самое ужасное".

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