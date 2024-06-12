Армения покинет Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — военно-политический блок во главе с Россией. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

"Выйдем. Мы решим, когда. [...] А вы что думаете? Какой следующий шаг? Вы думаете, что вернемся назад? Нет, другого пути нет. Не беспокойтесь, назад не вернемся", — сказал Пашинян в рамках "правительственного часа" в парламенте страны.

В феврале премьер-министр Армении заявил, что страна фактически заморозила свое членство в ОДКБ. В начале мая стало известно, что Ереван приостановил платежи в бюджет организации.

ОДКБ объединяет шесть стран: Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россию и Таджикистан. Целью организации заявлены "укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов".

Пашинян неоднократно критиковал ОДКБ за позицию по вопросу Нагорного Карабаха. По мнению армянского лидера, организация проигнорировала боевые действия в регионе и на протяжении нескольких лет не выполняла взятые на себя обязательства перед Ереваном.

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