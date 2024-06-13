Число жителей Кривого Рога, получивших ранения в результате российского удара по городу в среду, увеличилось с 29 до 32 человек. Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на председатель Совета обороны города Александра Вилкула.

"В больницы города были госпитализированы 13 раненых, из них пятеро в тяжелом состоянии, один — в крайне тяжелом состоянии. Всем им оказывается вся необходимая помощь, врачи борются за их жизнь", — заявил чиновник.

Вилкул добавил, что в Кривом Роге продолжается ликвидация последствий атаки, сотрудники коммунальных предприятий разбирают завалы. Аварийно-спасательные работы завершились накануне, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Пятницу, 14 июня, в городе объявили днем траура.

Российские военные нанесли удар по Кривому Рогу днем в среду. Погибли 9 человек. По данным украинского МВД, атака пришлась по жилой застройке.

Комментируя случившееся, президент страны Владимир Зеленский вновь обратился к партнерам с призывом предоставить дополнительные системы ПВО для защиты мирных жителей.

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