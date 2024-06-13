Суд Евросоюза в Люксембурге наложил на Венгрию штраф в связи с политикой Будапешта по отношению к искателям убежища. Это следует из решения Суда, обнародованного на его сайте.

Поскольку Венгрия не выполняет общие для ЕС правила в сфере предоставления убежища, страна должна выплатить штраф в размере 200 млн евро, указывается в этом документе. Кроме того, начиная с 13 июня с Будапешта будут взимать по одному миллиону евро за каждый день просрочки выполнения решения Суда ЕС от декабря 2020 года.

Подразумевается постановление в связи с жалобой Еврокомиссии на то, что Венгрия отправляет нелегалов обратно на территорию Сербии без предоставления им необходимой правовой защиты или содержит их под стражей в так называемых "транзитных зонах". При этом мигрантам не предоставляют права подать ходатайство об убежище, указывала Еврокомиссия, требуя наложить на Будапешт штраф.

"По мнению Еврокомиссии, Венгрия до сих пор не выполнила решение от 2020 года (за исключением транзитных зон, которые она уже закрыла до вынесения этого решения), и поэтому ЕК подала новый иск о нарушении с целью наложения финансовых санкций", — напомнил Суд Евросоюза.

Политика Будапешта в сфере предоставления убежища является несолидарной и представляет собой "совершенно новое и исключительно тяжкое нарушение законов ЕС", которое касается как частных лиц, а именно искателей убежища, так и общественных интересов, постановили судьи. По их оценке, Венгрия перекладывает ответственность за беженцев, в том числе в финансовом плане, на другие страны ЕС. Это представляет собой "серьезную угрозу базовому принципу солидарности".

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