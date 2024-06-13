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Восемь бывших сотрудниц SpaceX подали в суд на компанию и ее основателя, миллиардера Илона Маска, обвинив его в сексуальных домогательствах, сообщил телеканал NBC. Адвокаты предоставили журналистам копию иска, который был направлен в суд штата Калифорния в Лос-Анджелесе.

Заявительницы утверждают, что Маск лично распорядился уволить их, когда они написали открытое письмо о том, что в SpaceX происходят сексуальные домогательства, а поведение Маска в публичной сфере является "частым источником отвлечения внимания и смущения".

"Он относится к женщинам как к сексуальным объектам, которые оцениваются по размеру бюстгальтера, заваливает сотрудников непристойными сексуальными шутками и предлагает тем, кто бросает вызов атмосфере "зверинца", искать работу в другом месте, если им это не нравится", — заявили женщины.

В иске говорится о нескольких нарушениях федерального и государственного трудового законодательства, в том числе о том, что Маск "лично занимался сексуальными домогательствами и создавал враждебную обстановку на рабочем месте", а также мстил сотрудникам за "противодействие дискриминации, домогательствам и враждебной рабочей обстановке, которые они наблюдали".

"В иске утверждается, что сообщения Маска в соцсети Twitter, теперь уже X, поощряли сексуально неприемлемые высказывания и поведение на рабочем месте среди рядовых сотрудников. В иске приводится не менее 20 его постов, в том числе несколько, в которых упоминается пенис", — отмечается в публикации.

О подобных обвинениях со стороны бывших сотрудниц SpaceX 11 июня написала также газета The Wall Street Journal. В комментарии изданию президент и CEO компании SpaceX Гвинн Шотвелл заявила, что сообщения в прессе отражают "вводящий в заблуждение нарратив", а Маск — "один из лучших людей, с которыми она знакома". Она добавила, что SpaceX проводит расследование всех выдвинутых обвинений в сексуальных домогательствах и принимает соответствующие меры.

Восемь случаев увольнения уже были предметом жалобы против SpaceX, поданной в январе региональным представителем Национального совета по трудовым отношениям (NLRB), который обвинил компанию в нарушении федерального трудового законодательства. Тогда компания направила ответный иск с требованием признать NLRB неконституционной структурой. Жалоба NLRB и связанный с ней иск все еще находятся на рассмотрении.

Между тем иск, о котором стало известно 12 июня, отличается от этой жалобы, поскольку он направлен лично против Маска, которого требуют признать ответственным за враждебную атмосферу на рабочем месте в компании SpaceX и за увольнения.

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