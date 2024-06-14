Президент России Владимир Путин, выступая в министерстве иностранных дел, назвал условия для прекращения боевых действий в Украине, сообщает Meduza.

Он заявил, что украинские войска должны быть полностью выведены с территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в пределах административных границ. Кроме того, Украина должна уведомить об отказе от вступления в НАТО.

Если эти условия будут выполнены, то Россия "незамедлительно" прекратит огонь, утверждает Путин.

"Обращаю внимание, именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину. Как только в Киеве заявят, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов по вступлению в НАТО, с нашей стороны незамедлительно, буквально в ту же минуту, поступит приказ прекратить огонь и начать переговоры. Повторю, мы это сделаем незамедлительно", — заявил Путин.

По его словам, суть российского предложения "не во временном перемирии". Речь идет не о заморозке конфликта, а о его "окончательном завершении", добавил президент РФ. Дополнительными условиями для мирного урегулирования Путин также назвал нейтральный и безъядерный статус Украины, а также отмену санкций против России.

"Мы хотели бы, чтобы такое решение — и о выводе войск, и внеблоковом статусе, и о начале диалога с Россией, от которого зависит будущее существование Украины — в Киеве будут принимать самостоятельно, руководствуясь подлинными национальными интересами украинского народа. А не по западной указке. Хотя на этот счет существуют большие сомнения", — заявил Путин.

Он добавил, что сегодня Москва делает "еще одно конкретное, реальное мирное предложение".

"Если в Киеве и в западных столицах от него откажутся, то это их дело, их политическая и моральная ответственность за продолжение кровопролития", — заключил он.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !