Американский производитель напитков The Coca-Cola Company, ушедший в 2022 году с российского рынка, вновь регистрирует свои торговые знаки в России. Как пишет в четверг, 13 июня, газета "Ведомости", в апреле компания подала в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) заявки на регистрацию своих торговых знаков Coca-Cola, Fanta и Sprite.

Уточняется, что заявки касаются "безалкогольных и алкогольных напитков, газированной воды и другой продукции", что соответствует 32-ому и 33-ему классу Международной классификации товаров.

Уход Coca-Cola с российского рынка

В марте 2022 года, вскоре после начала российского полномасштабного вторжения в Украину, The Coca-Cola Company объявила, что приостанавливает свою деятельность в России. В июне того же года в компании сообщили, что перестают производить и продавать свои напитки в РФ.

На тот момент компания владела Coca-Cola, Fanta, Sprite, BonAqua, Burn, Fuzetea, Rich, Schweppes, Powerade и другими брендами. "Дистрибьютор Coca-Cola HBC сменил название на Multon Partners и сосредоточился на производстве и продаже местных брендов - соков "Добрый", Rich и "Моя семья".

Самая узнаваемая газировка в России

Наблюдатели полагают, что The Coca-Cola Company вновь регистрирует свои бренды на российском рынке, чтобы не потерять права на них. Правовая охрана брендов может быть прекращена, если на территории России их не будут использовать в течение трех лет.

Согласно исследованию, проведенному институтом Ipsos в 2022 году, на тот момент Coca-Cola была самым узнаваемым брендом газированной воды в России. "Эту торговую марку знали 94,3% потребителей безалкогольных газированных напитков в возрасте старше 16 лет, проживающих в городах с населением более 100 тыс. Fanta входила в пятерку лидеров узнаваемости, ее знали 93% покупателей", - пишет РБК.

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