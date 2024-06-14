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Северная Корея отправила в Россию контейнеры, в которых может содержаться около пяти миллионов артиллерийских боеприпасов. Такое заявление сделал министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик в беседе с агентством Bloomberg в пятницу, 14 июня.

Сеул зафиксировал по меньшей мере 10 000 грузовых контейнеров, которые переправляли из КНДР в Россию, указал министр. По его словам, президент РФ Владимир Путин, вероятно, постарается согласовать дальнейшие поставки во время своего визита в Пхеньян, намеченного на ближайшее время.

"Ожидается, что Путин будет стремиться к более тесному сотрудничеству с Северной Кореей в сфере безопасности, особенно в области военных поставок, таких как поставки артиллерийских снарядов, которые необходимы, чтобы воспользоваться шансом на победу (в войне против Украины. - Ред.)", - цитирует Шина агентство. По данным главы Минобороны Южной Кореи, Пхеньян отправил в Россию также десятки баллистических ракет.

В ответ Москва передала Северной Корее технологии, которые должны помочь ей в реализации планов по развертыванию множества спутников-шпионов, а также обычных вооружений, таких как танки и самолеты, утверждается в публикации.

Планируемый визит Путина в Северную Корею

10 июня газета "Ведомости" со ссылкой на дипломатический источник написала, что "президент Владимир Путин в течение ближайших недель последовательно посетит Северную Корею и Вьетнам". "Будут обсуждаться решение проблемы со взаиморасчетами и налаживание турпотоков", - говорилось в публикации. Факт подготовки визита президента РФ в Пхеньян подтвердил изданию, в частности, посол России в Северной Корее Александр Мацегора. Поездка Путина в КНДР станет первой с 2000 года.

В агентстве Bloomberg полагают, что число боеприпасов, которые Северная Корея предоставила России после визита главы КНДР Ким Чен Ына в РФ в сентябре 2023 года, намного превосходит объемы поставок Киеву боеприпасов со стороны США и ЕС. "Это позволило кремлевским войскам обстреливать Украину, которая была вынуждена экономить боеприпасы из-за истощения их запасов, когда Конгресс США задерживал помощь", - указывают авторы.

Как Москва, так и Пхеньян отрицают поставки вооружений из КНДР в РФ. Однако коммерческие спутниковые снимки и разведданные правительства США говорят о том, что российские грузовые суда регулярно курсируют между некогда бездействующим северокорейским портом Нанджин, расположенным на границе России и КНДР, и небольшим портом (бывшей советской базой для подводных лодок), расположенным рядом с поселком Дунай под Владивостоком.

По утверждению Белого дома, вооружения, которые поступают из КНДР в Россию по этому маршруту, потом перевозят по железной дороге за тысячи километров, в город Тихорецк, для дальнейшего использования в Украине.

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