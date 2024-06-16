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Гражданин Ирана Хамид Нури, приговоренный в Швеции к пожизненному заключению за преступления против человечности, получил свободу в обмен на двух шведских граждан, арестованных в Иране.

Иранские власти согласились освободить Йохана Флодеруса, шведа, работающего в учреждениях Евросоюза, и Саида Азизи, имеющего гражданство обеих стран и осужденного за "сговор против национальной безопасности"

Флодерус был арестован в Иране во время частной поездки и провел в иранской тюрьме два года по обвинению в шпионаже, по которому ему могла грозить смертная казнь. Азизи провел в заключении меньше года: свой пятилетний срок он получил в ноябре.

Вечером в субботу оба вернулись в Швецию, сообщили в канцелярии премьера страны.

Объявляя о предстоящем обмене, премьер-министр Ульф Кристерссон заявил, что Флодерус и Азизи "стали пешками в циничной игре Тегерана с целью добиться освобождения из шведской тюрьмы Хамида Нури".

Секретарь Высшего совета Ирана по правам человека Казем Гарибабади, в свою очередь, написал в сети Х, что задержание Хамида Нури в Швеции было незаконным изначально; теперь он наконец получит свободу и вернется на родину.

Нури был арестован в шведском аэропорту в 2019 году, где оказался транзитом, и вскоре признан соучастником массовых казней политических заключенных в Иране, совершенных в конце 1980-х гг.

Шведский суд руководствовался принципом универсальной юрисдикции, позволяющим судить обвиняемых в военных преступлениях, преступлениях против человечности и геноциде за пределами той страны, где они совершены.

По оценкам правозащитников, с июля по сентябрь 1988 года в иранских местах лишения свободы были убиты до 5000 заключенных мужчин и женщин.

По данным шведских властей, в этот период Нури работал в иранской тюрьме "Гохардашт" помощником прокурора.

Вынесенный Нури приговор существенно испортил отношения между двумя странами.

Иранские власти категорически отрицают, что в 1988 году в тюрьмах страны по распоряжению верховного лидера Хомейни были убиты тысячи заключенных, которые могли симпатизировать напавшей на страну левой оппозиционной группировке "Моджахедин-и-Хальк".

В этих событиях, как считалось, также принимал активное участие недавно погибший президент Ирана Эбрахим Раиси, хотя сам он это отрицал.

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