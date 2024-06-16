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Вице-президент США Камала Харрис назвала требования президента РФ Владимира Путина, касающиеся окончания развязанной им войны против Украины, абсурдными.

"Мы должны говорить правду. Он призывает не к переговорам, а к капитуляции", - заявила она в субботу, 15 июня, на мирной конференции по Украине в швейцарском Бюргенштоке.

Одновременно Харрис подчеркнула, что Вашингтон поддерживает Украину "не из благотворительности", а из-за своих стратегических интересов. Ранее в тот же день вице-президент США объявила о выделении Киеву нового пакета помощи на 1,5 млрд долларов, а также встретилась с украинским президнетом Владимиром Зеленским. После первого дня конференции Харрис покинула Швейцарию, во второй день мероприятия США будет представлять помощник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

В свою очередь Салливан назвал выдвинутые Путиным условия по Украине "совершенно абсурдными мечтами". По его словам, их выполнение приведет к дальнейшему доминированию России. Салливан также отметил, что Китай отсутствует на конференции в Швейцарии, по всей вероятности, по просьбе России.

Пятая мирная конференция по Украине

Саммит мира, открывшийся на швейцарском курорте Бюргеншток 15 июня, нацелен на создание конкретной дорожной карты участия России в мирном процессе. В двухдневной конференции участвуют представители более чем 90 стран. Россия на нее не приглашена, Китай отказался прислать своего представителя. Четыре предыдущие конференции по мирному урегулированию в Украине прошли в 2023 году в Дании, Саудовской Аравии и на Мальте, а также 14 января 2024 года - в Давосе.

Накануне открытия саммита Путин назвал условия, при которых он якобы будет готов начать переговоры о мире в Украине. Среди них - вывод украинских войск из Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей; нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, придание русскому языку в стране статуса государственного и отмена введенных в отношении РФ санкций.

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