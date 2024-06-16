Заморозка войны в Украине привела бы в будущем к новым войнам - такое мнение выразила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своей речи на открытии пленарной сессии мирной конференции по Украине в Швейцарии.

"Замораживание конфликта сегодня, когда иностранные войска оккупируют украинскую землю, не является решением. Фактически, это рецепт будущих агрессивных войн. Вместо этого нам необходимо поддержать всеобъемлющий, справедливый и устойчивый мир для Украины. Такой, который восстановит суверенитет Украины и ее территориальную целостность", - подчеркнула она.

Фон дер Ляйен также обратила внимание на то, что агрессия РФ привела не только к множеству жертв и разрушений в Украине: "Эхо агрессивной войны России разносится по всему миру. Цены на энергоносители взлетели. Цены на продукты питания взлетели".

"Правильно ли то, что более крупная страна может вторгнуться и отобрать территорию у меньшего соседа? Ответ: конечно, нет. Это записано в Уставе ООН. И именно поэтому крайне важно, чтобы мы подтвердили этот устав", - указала глава ЕК.

По ее словам, на кону сейчас - международная безопасность, "нерушимость всех границ и суверенитет всех наций" в мире. "Мы, международное сообщество, должны объединиться, чтобы поддержать Украину в ее стремлении к миру", - заключила фон дер Ляйен.

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