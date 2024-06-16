Продолжающаяся война России против Украины причиняет "масштабные человеческие страдания и разрушения и создает риски и кризисы с глобальными последствиями", но для нахождения пути к миру необходимо участие всех сторон. Это говорится в итоговом заявлении участников двухдневного саммита мира в Швейцарии, который завершился 16 июня.

Указывается, что коммюнике поддержали 80 из 92 участвовавших в мирной конференции стран. В числе присоединившихся к декларации - Украина, США, Великобритания, Япония, Южная Корея, все страны Евросоюза и руководящие органы ЕС, а также Сербия, Турция, Аргентина, Израиль, Катар, ряд государств Африки и Латинской Америки.

Среди тех, кто не поставил свою подпись под этим документом, - Саудовская Аравия и Индия.

Приверженность Уставу ООН

Основные положения документа ранее опубликовало агентство Reuters. Позже его окончательная версия была обнародована на сайте офиса президента Украины.

Подписавшиеся выражают приверженность международному праву, включая Устав Организации Объединенных Наций (ООН), и называют его основой для "всеобъемлющего, справедливого и прочного мира".

"В частности, мы подтверждаем нашу приверженность воздержанию от угрозы применения силы или ее применения против территориальной целостности или политической независимости любого государства, принципам суверенитета, независимости и территориальной целостности всех государств, включая Украину, в пределах их международно признанных границ, в том числе в территориальных водах, и разрешению споров мирными средствами по принципам международного права", - подчеркивается в коммюнике.

Ядерная безопасность

Далее перечисляются три аспекта, общее понимание которых подписавшиеся закрепили в данном документе. Во-первых, это ядерная безопасность. "Любое использование ядерной энергии и ядерных установок должно быть безопасным, надежным, надежно охраняемым и экологически безопасным, - указано в документе. - Украинские атомные электростанции и установки, включая Запорожскую атомную электростанцию, должны работать безопасно и надежно под полным суверенным контролем Украины, в соответствии с принципами МАГАТЭ и под его наблюдением. Любые угрозы или применение ядерного оружия в контексте продолжающейся войны против Украины недопустимы".

Глобальная продовольственная безопасность

Во-вторых, речь идет о глобальной продовольственной безопасности. "Глобальная продовольственная безопасность зависит от бесперебойного производства и поставок продовольственных товаров. В этой связи свободное, полноценное и безопасное коммерческое судоходство, а также доступ к морским портам в Черном и Азовском морях имеют решающее значение. Нападения на торговые суда в портах и на всем пути следования, а также на гражданские порты и гражданскую портовую инфраструктуру неприемлемы, - подчеркивается в коммюнике. - Продовольственная безопасность ни в коем случае не должна становиться оружием. Украинская сельскохозяйственная продукция должна безопасно и беспрепятственно поставляться в заинтересованные третьи страны".

Освобождение пленных

Третьим аспектом, затронутым в итоговом заявлении участников мирного саммита в Швейцарии, является освобождение пленных и возращение на родину вывезенных из Украины детей.

"Все военнопленные должны быть освобождены путем полного обмена. Все депортированные и незаконно перемещенные украинские дети, а также все другие незаконно удерживаемые украинские гражданские лица должны быть возвращены в Украину", - указано в документе.

"Мы считаем, что достижение мира требует участия всех сторон и диалога между ними. Поэтому мы решили в будущем принять конкретные меры в вышеупомянутых сферах с дальнейшим привлечением представителей всех сторон", - отмечается также в коммюнике.

"Устав Организации Объединенных Наций, включая принципы уважения территориальной целостности и суверенитета всех государств, может и будет служить основой для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине", - резюмируют авторы документа.

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