Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распустил военный кабинет — временное правительство национального единства, созданное после нападения боевиков ХАМАС в октябре прошлого года. Об этом, как пишет газета The Times of Israel, политик сообщил членам кабинета накануне вечером.

Издание называет это решение "ожидаемым" на фоне заявления лидера оппозиции и экс-министра обороны Бенни Ганца о выходе из военного кабинета. Вслед с ним кабинет покинул бывший глава израильского Генштаба Гади Айзенкот.

Ожидается, что теперь Нетаньяху продолжит принимать решения о войне против ХАМАС вместе с небольшой группой министров, в том числе министром обороны Йоавом Галлантом, который также входил в военный кабинет. Окончательно одобрять эти решения будет более широкая группа высокопоставленных чиновников.

Военный кабинет был создан в Израиле вскоре после нападения боевиков ХАМАС 7 октября прошлого года. В него вошли как сторонники премьер-министра, так и представители оппозиционных сил.

Ганц объявил о выходе из военного кабинета в прошлый понедельник. По его мнению, у Нетаньяху нет четкого плана ведения боевых действий в секторе Газа и внятной стратегии на послевоенный период.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !