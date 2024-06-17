На военном полигоне на востоке Чехии произошел взрыв, сообщила чешская армия. "Мы занимаемся серьезным происшествием в учебном пространстве Либава, где взорвался пока не установленный тип боеприпасов. К сожалению, на месте происшествия есть пострадавшие", — говорится в сообщении в соцсети Х.

Отмечается, что к месту происшествия вылетел вертолет спасательной службы. Инцидент расследует военная полиция.

По предварительным данным, ранены девять человек. Двое эвакуированы в госпиталь санитарной авиацией. Все пострадавшие, вероятно, являются военнослужащими.

Либавский военный полигон расположен рядом с городом Оломоуц примерно в 250 км к востоку от Праги. Он действует с 1949 года, его площадь около 235,5 квадратного километра.

С 2022 года на полигоне в Либаве проводятся совместные учения военнослужащих чешской и украинской армий. Происходили ли учения в момент взрыва, неизвестно.

В октябре и декабре 2014 года произошли взрывы на оружейных складах в деревне Врбетица. В результате погибли два чешских гражданина и, по данным Праги, был нанесен ущерб в размере 1 млрд чешских крон (около 40,5 млн евро по сегодняшнему курсу).

В апреле 2021 года тогдашний премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и министр иностранных дел страны Ян Гамачек сообщили о причастности российской военной разведки к этим взрывам. В связи с этим Прага выслала тогда 18 российских дипломатов. Москва отвергла все выдвинутые против нее обвинения и заявила о высылке 20 чешских дипломатов.

В знак солидарности с Чехией российских дипломатов выслали также Словакия, Литва, Латвия и Эстония. Болгария объявила одного из сотрудников российского посольства в Софии персоной нон грата в связи с подозрениями в причастности спецслужб РФ к четырем взрывам на военных складах и заводах, случившимся с 2011 по 2020 годы.

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