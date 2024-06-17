Трое осужденных в Польше по делу о шпионаже в пользу России исчезли после освобождения из-под ареста, пишет "Медуза" со ссылкой на Rzeczpospolita.

По делу о незаконном наблюдении за польскими транспортными узлами, предположительно по заказу ФСБ, были задержаны 16 человек, из которых 14 получили приговоры. Трое осужденных, находившихся под арестом, получили минимальные сроки — от одного до полутора лет. После вынесения приговоров их арест был отменен, но в тюрьму ни один из троих так и не попал.

Украинец Ярослав Б. трижды проигнорировал требование явиться для отбывания наказания, и его местонахождение неизвестно. Артур М., задержанный в возрасте 16 лет, не появился в исправительном учреждении для несовершеннолетних. Белоруска Мария М. подала прошение об условно-досрочном освобождении, но на суде не появилась, и ее местонахождение также неизвестно.

Следствие установило, что работавший курьером 44-летний Ярослав Б. и 20-летняя студентка Мария М. использовали свои счета для перевода средств, а также помогали приобретать SIM-карты и распространять листовки, направленные против помощи Украине и украинцам. Артур М. играл ключевую роль в закупке камер и найме людей для установки оборудования слежки, но из-за юного возраста его приговорили к отправке в воспитательный центр.

В числе обвиняемых — 13 украинцев, двое белорусов и один россиянин. Предполагается, что после отбытия наказания всех выдворят из Польши.

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