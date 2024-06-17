Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для установления стабильного мира в Украине страны Запада должны продолжать поставки оружия для ВСУ.

Он сказал об этом во время выступления в научном центре им. Уилсона в Вашингтоне.

"Чем более существенной будет наша долгосрочная поддержка, тем быстрее Москва поймет, что она не может нас пересидеть, и тем быстрее закончится война. Это может звучать как парадокс, но таким образом путь к миру – это больше оружия для Украины", - заявил Столтенберг.

Столтенберг также отметил, что НАТО продолжит вести Украину к членству в альянсе, чтобы страна могла вступить в него без промедления, когда наступит время.

На недавнем совещании министров обороны стран НАТО в Брюсселе блок утвердил план по расширению своего участия в поставках Украине оружия и обучения военнослужащих ВСУ.

Однако страны НАТО по-прежнему не согласовали предложения Столтенберга ежегодно выделять для обороны Украины 40 млрд долларов. Они также уточняют формулировки, описывающие перспективу вступления Украины.

Ожидается, что эти вопросы должны быть согласованы до саммита глав государств НАТО, который состоится в Вашингтоне в июле.

В своем выступлении Столтенберг также заявил, что Китай должен столкнуться с последствиями своего решения поддерживать Россию, поскольку эта страна также стремится сохранять хорошие отношения с Западом.

"Пекин не может иметь и то, и другое. В какой-то момент, если Китай не изменит поведение, союзники должны заставить его заплатить. Должны быть последствия", - подчеркнул он.

Как считают страны Запада, Пекин продолжает поставлять России товары, которые в том числе используются для производства оружия. Представителей Китая также не было на состоявшейся в выходные в Швейцарии конференции по мирному урегулированию в Украине.

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!