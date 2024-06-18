23 из 32 государств-членов НАТО тратят на оборону больше 2% ВВП, следует из статистики, опубликованной на официальном сайте альянса.

"Союзники по НАТО в Европе и Канаде в этом году увеличивают расходы на оборону на 18%. Это самый большой рост за последние десятилетия", — отметил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он добавил, что число стран, тратящих на оборону больше 2% своего ВВП, за четыре года выросло более чем вдвое.

По словам генсека альянса, целевого показателя впервые удалось достичь на уровне всего НАТО без учета США. Это, считает Столтенберг, подтверждает, что "европейские союзники и Канада активизируются и берут на себя свою долю ответственности".

Страны, входящие в НАТО, взяли на себя обязательство увеличить расходы на оборону до 2% ВВП в 2014 году. Достичь этой цели планировалось за десять лет.

Как отмечает Politico, в 2024 году показатель в 2% от ВВП был впервые преодолен в Германии, Нидерландах, Норвегии и Турции.

Лидеры по тратам на оборону среди стран НАТО — Польша (4,12% ВВП), Эстония (3,43%), США (3,38%), Латвия (3,15%), Греция (3,08%) и Литва (2,85%).

Шесть стран — Италия, Канада, Бельгия, Люксембург, Словения и Испания — до сих пор не достигли даже показателя в 1,5% ВВП.

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