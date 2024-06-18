С января 2022 года в российские военные суды поступили 10 025 уголовных дел об отказе от службы. Об этом сообщает "Медиазона", которая собрала информацию о делах на сайтах военных судов.

С момента объявления мобилизации в сентябре 2022 года, когда военнослужащим запретили увольняться, в суды поступило 9 059 дел о самовольном оставлении части (337 УК РФ), 627 дел о неисполнении приказа (332 УК РФ) и 339 дел о дезертирстве (338 УК РФ).

Согласно подсчетам "Медиазоны", обвиняемыми по этим делам проходят 10 085 человек, 8 589 из них уже вынесли приговоры. Издание отмечает, что до объявления мобилизации и ужесточения наказания по "военным" статьям УК осенью 2022 года российских военных практически не преследовали за отказ от службы.

Ранее "Медиазона" писала, что в марте 2024 года российские военные суды вынесли 684 приговора по делам о самовольном оставлении части (статья 337 УК РФ). В мае нынешнего года в суды поступило 929 таких уголовных дел: 844 дела о самовольном оставлении части, 43 — о неисполнении приказа, 42 — о дезертирстве.

На конец апреля 2024 года суды выносили по 34-35 приговоров в день по этим делам. Чаще всего по таким делам судьи выносят условные приговоры, что позволяет возвращать военнослужащих на фронт.

В сентябре 2022 года президент РФ Владимир Путин, вскоре после объявления о мобилизации, подписал закон, который, ужесточил наказание за самовольное оставление части в период мобилизации или военного положения. Теперь за это грозит до 10 лет лишения свободы.

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