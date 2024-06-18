Президент США Джо Байден объявил об амнистии сотен тысяч супругов граждан США, которые находятся в стране нелегально и формально подлежат депортации, сообщает русская служба Би-би-си.

Нелегальная миграция стала одним из самых важных вопросов предвыборной кампании в Соединенных Штатах, который одновременно значительно осложняет жизнь президента.

Согласно прошлогоднему исследованию, опубликованному Американским институтом Гэллопа, который занимается изучением общественного мнения, более 90% сторонников Республиканской партии считают нелегальную иммиграцию одной из основных угроз американским ценностям и образу жизни. Среди не определившихся избирателей это мнение разделяют 54% опрошенных, а среди демократов – 29%. Причем во всех трех группах наблюдается тренд на повышение.

Не далее как в конце мая Джо Байден издал указ, направленный на ограничение рекордного притока мигрантов через границу США и Мексики.

Люди, пересекшие американскую границу незаконно, будут лишены права обращаться за предоставлением убежища в США, однако, как отметил президент, действовать эта мера будет только тогда, когда граница окажется перегруженной. В этой ситуации сотрудники иммиграционной службы получили право выдворять людей из страны, не принимая у них прошение об убежище.

Теперь Белый дом решил облегчить участь тех супругов граждан США, которые находятся в стране не менее 10 лет, предоставив им временное разрешение на работу. По мнению администрации, новыми правилами смогут воспользоваться более 500 тысяч человек.

В администрации также считают, что новая политика улучшит положение еще и 50 тыс. молодых людей в возрасте до 21 года, один из родителей которых является не имеющим законного статуса мигрантом, но состоит в браке с гражданином (гражданкой) США.

Эта президентская инициатива станет самой значительной программой помощи нелегальным мигрантам, уже находящимся в стране, после политики, введенной Бараком Обамой об отсрочке депортации для прибывающих в страну детей (DACA).

Во вторник исполняется 12-я годовщина издания того указа, который защитил от депортации более 530 тысяч мигрантов, приехавших в США в детском возрасте.

Кто сможет воспользоваться новой программой

Представители президентской администрации заявили, что новая программа будет распространяться на тех супругов граждан США, которые проживают в стране не менее 10 лет и состояли в браке по состоянию на 17 июня этого года.

Те, кто соответствует этим условиям, получат разрешение на работу сроком на три года и смогут за этот период подать заявление на получение постоянного места жительства.

Белый дом считает, что большинство людей, выигрывающих от нового закона, прожили в США, как минимум, 23 года, причем большинство из них родились в Мексике.

Все они получат законное право оставаться в США до получения официального статуса.

Неправительственная организация NumbersUSA, выступающая за ужесточение иммиграционного контроля, назвала новую политику "в голове не укладывающейся".

Ее исполнительный директор Джеймс Масса обвинил президента в превышении полномочий.

"Вместо того, чтобы остановить худший пограничный кризис в истории, — заявил Масса, — президент Байден превысил свои исполнительные полномочия, использовал неконституционный процесс, чтобы обойти избирателей и их избранных представителей в Конгрессе. Он послал сигнал, что амнистия возможна даже для тех, кто незаконно въезжает в Соединенные Штаты".

Алекс Куик, иммиграционный адвокат и профессор Университета Кейс-Вестерн-Резерв в штате Огайо, рассказал Би-би-си, что, хотя формально новый указ касается сравнительно небольшого числа людей, он станет "отправной точкой" для той части иммигрантов, которые исторически сталкиваются с трудностями при нормализации своего статуса, даже если они имеют право находиться в стране.

"Большинству из них [пришлось бы] покинуть страну, чтобы вернуться на законных основаниях, — сказал он. — Они как бы физически въехали в США, но их иммигрантский статус никуда не делся".

Позволив таким людям получить отсрочку от депортации прямо на месте, сказал Алекс Куик, чиновники "отменяют необходимость разделять семьи", когда одному из супругов приходится выезжать из страны для того, чтобы вернуться уже на законных основаниях.

Представитель Белого дома также заявил, что заявления, скорее всего, начнут приниматься уже у концу лета.

Кроме того, президентская администрация также планирует облегчить и ускорить процесс получения виз для высококвалифицированных иммигрантов, получивших дипломы и научные степени в университетах США, либо получивших приглашение на работу по специальности. Эта инициатива будет распространяться и на тех, кто нелегально въехал в США в детском возрасте.

Если амнистия уже вызвала гнев противников миграции, то ужесточение правил – точно так же не устроило защитников гражданских свобод.

На прошлой неделе правозащитная организация "Американский союз гражданских свобод" (ACLU) подал в суд на администрацию Байдена, утверждая, что своими действиями она нарушает иммиграционное законодательство США.

Ужесточая правила, сам Байден призвал американцев "набраться терпения".

Аарон Райхлин-Мельник, политический директор Американского иммиграционного совета, заявил, что эти, казалось бы, противоречивые действия, могут помочь администрации "получить несколько позитивных заголовков".

"Администрация Байдена подвергается резкой критике со стороны людей, говорящих, что ее внимание сосредоточено на вновь прибывших, в то время как многие нелегальные мигранты, долгое время живущие в стране, застревают, не сумев сориентироваться в нашей сложной иммиграционной системе, — сказал он. — Я думаю, что действия президента в последние несколько недель, направлены на то, чтобы решить и проблемы тех, кто давно находится в стране, и проблемы, связанные с новоприбывшими".

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