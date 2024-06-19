Суд во Владивостоке приговорен американского военнослужащего Гордона Блэка к 3 годам и 9 месяцам колонии, признав его виновным по делу об угрозе убийством и краже, сообщили российские СМИ. Защита обжалует приговор.

Блэк был в мае задержан во Владивостоке, куда он приехал, чтобы навестить свою подругу Александру Ващук. Он познакомился с россиянкой во время службы в Южной Корее через приложение по поиску знакомств.

Согласно материалам дела, Блэк в ходе ссоры схватил девушку за шею, и Ващук восприняла это как "реальную угрозу своей жизни". Американец также обвинялся в краже из кошелька потерпевшей 10 тысяч рублей (109 евро). По первому пункту максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы, по второму — до двух лет. Обвинение просило приговорить Блэка к 4 годам и 8 месяцам колонии.

По словам Блэка, девушка в ходе ссоры сама на него постоянно нападала. Он отрицал факт избиения потерпевшей. Адвокаты Блэка отмечали, что его зарплата — 7 тысяч долларов, и ему не было смысла воровать 10 тысяч рублей, которые, к тому же, были в общем бюджете. "Вину в угрозе убийством не признаю, в краже — частично, умысла на кражу не было", — заявил в суде американец.

Блэку 34 года. В Пентагоне подчеркивали, что по завершении службы в Южной Корее он должен был вернуться в США и не получал разрешение на посещение Владивостока. Ведомство проводит внутреннее расследование.

По сообщению газеты New York Post, Блэк и Ващук в совместных роликах в TikTok критиковали политику США и президента Джо Байдена, а также выражали поддержку войне России против Украины.

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