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В селе Малехов под Львовом при атаке беспилотников повреждено административное здание научно-исследовательского контрольного института ветеринарных препаратов и кормовых добавок, сообщил глава областной военной администрации региона Максим Козицкий.

По словам Козицкого, в здании разрушены крыша, стены и перекрытие второго этажа. Кроме того, как сообщил мэр Львова Андрей Садовый, при атаке повреждения получил многоэтажный жилой дом, в котором выбито 20 окон.

В результате атаки дронов пострадал 70-летний местный житель, работавший охранником офисного помещения, добавил Садовый. По его словам, раненый госпитализирован в состоянии средней тяжести. По данным Козицкого, также пострадал 47-летний местный житель, получивший резаные раны, ему оказали помощь на месте.

По данным командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука, в ночь на 19 июня российские войска атаковали Украину 21 беспилотником типа "Шахед-136/131". 19 дронов были сбиты в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Хмельницкой и Львовской областях.

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