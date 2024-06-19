Foto: Reuters/Scanpix

Вечером во вторник несовершеннолетний юноша напал с ножом на мужчину иностранного происхождения в торговом центре в финском городе Оулу, сообщает Yle со ссылкой на местную полицию. На прошлой неделе там же в результате похожей атаки получил ранения ребенок.

По данным полиции Оулу, пострадавший накануне мужчина получил несколько ножевых ранений верхней части тела. Его жизни ничего не угрожает.

Правоохранительные органы задержали подозреваемого в нападении, им оказался несовершеннолетний местный житель. Расследуется уголовное дело о попытке непредумышленного убийства. Как отмечает Yle, арестованному уже исполнилось 15 лет, поэтому, в случае обвинительного приговора, он будет нести уголовную ответственность.

Мотивом нападения полицейские предварительно считают расизм. Как заявили правоохранители, есть основания полагать, что атака была скопирована с инцидента, произошедшего в Оулу на прошлой неделе.

13 июня в том же торговом центре ножевые ранения получил 12-летний ребенок, гражданин Финляндии иностранного происхождения. Нападавший также пытался атаковать приятеля подростка, но в ситуацию успел вмешаться охранник.

Полиция задержала преступника, им оказался подозреваемый в других насильственных преступлениях 33-летний местный житель. Ранее он был связан с неонацистскими и ультраправыми группировками, в том числе с запрещенным в Финляндии "Северным движением сопротивления".

"Новости о нападениях с ножом в Оулу отвратительны. Так же, как и возможные расистские мотивы, стоящие за этими действиями. В Финляндии нет места расизму. Насилие всегда осуждается. Мои мысли с жертвами и их близкими", — прокомментировал вчерашнюю атаку премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit