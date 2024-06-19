Вечером во вторник несовершеннолетний юноша напал с ножом на мужчину иностранного происхождения в торговом центре в финском городе Оулу, сообщает Yle со ссылкой на местную полицию. На прошлой неделе там же в результате похожей атаки получил ранения ребенок.

По данным полиции Оулу, пострадавший накануне мужчина получил несколько ножевых ранений верхней части тела. Его жизни ничего не угрожает.

Правоохранительные органы задержали подозреваемого в нападении, им оказался несовершеннолетний местный житель. Расследуется уголовное дело о попытке непредумышленного убийства. Как отмечает Yle, арестованному уже исполнилось 15 лет, поэтому, в случае обвинительного приговора, он будет нести уголовную ответственность.

Мотивом нападения полицейские предварительно считают расизм. Как заявили правоохранители, есть основания полагать, что атака была скопирована с инцидента, произошедшего в Оулу на прошлой неделе.

13 июня в том же торговом центре ножевые ранения получил 12-летний ребенок, гражданин Финляндии иностранного происхождения. Нападавший также пытался атаковать приятеля подростка, но в ситуацию успел вмешаться охранник.

Полиция задержала преступника, им оказался подозреваемый в других насильственных преступлениях 33-летний местный житель. Ранее он был связан с неонацистскими и ультраправыми группировками, в том числе с запрещенным в Финляндии "Северным движением сопротивления".

"Новости о нападениях с ножом в Оулу отвратительны. Так же, как и возможные расистские мотивы, стоящие за этими действиями. В Финляндии нет места расизму. Насилие всегда осуждается. Мои мысли с жертвами и их близкими", — прокомментировал вчерашнюю атаку премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.

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