В Саудовской Аравии в ходе ежегодного паломничества мусульман в Мекку умерли от сильной жары сотни людей. Точное количество жертв неизвестно, но, по сведениям агентства AFP, погибли не менее 550 человек, в том числе 323 паломника из Египта.

По сообщению тунисского информагентства Tunis Afrique Presse, среди жертв — 35 тунисских граждан. МИД Иордании сообщил о выдаче 41 разрешения на погребение иорданских паломников. Иранское информационное агентство IRNA проинформировало о смерти 11 иранцев, еще 24 госпитализированы. Сообщается также о смерти трех граждан Сенегала и 144 граждан Индонезии.

Большинство этих людей умерли от экстремальной жары, сообщают родственники в соцсетях. Министерство здравоохранения Саудовской Аравии заявило, что власти страны не выявили каких-либо необычных случаев смерти среди паломников в условиях крайне высокой температуры воздуха.

Как сообщает саудовское телевидение, 17 июня температура в районе большой мечети Масджид аль-Харам в Мекке составила 51,8 градуса в тени. Более 2700 паломников получили медпомощь из-за осложнений на фоне сильного перегрева.

Хадж в этом году начался 14 июня, он завершится сегодня вечером. По сведениям статистического ведомства Саудовской Аравии, в хадже участвуют 1,8 млн паломников.

За прошедшие 30 лет в ходе хаджа погибли сотни людей в результате массовых давок, пожаров в палатках и других несчастных случаев.

Паломничество в Мекку — один из пяти столпов ислама. Каждый правоверный мусульманин должен хотя бы раз в жизни совершить хадж, если здоровье и материальное положение позволяют ему сделать это.

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