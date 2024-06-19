Активисты радикального экологического движения Just Stop Oil распылили краску на Стоунхендж, пишет BBC. Два человека арестованы по подозрению в нанесении ущерба памятнику, сообщили в полиции.

На опубликованных в соцсетях движения роликах видно, как два человека в белых футболках с надписью Just Stop Oil подбегают к древним монолитам и начинают распылять оранжевую краску. В это время посетители Стоунхенджа пытаются остановить их криками, а впоследствии начинают одергивать одного из них.

Just stop oil protestors damage Stonehenge 😭

pic.twitter.com/HSQvfWIdNh — Stonehenge U.K (@ST0NEHENGE) June 19, 2024

Полиция задержала обоих активистов, 21-летнюю студентку из Оксфорда и 73-летнего жителя Бирмингема.

В пресс-релизе радикального объединения говорится, что цель акции — давление на правительство королевства, которое должно к 2030 году отказаться от добычи ископаемых источников энергии. "Оранжевый кукурузный крахмал, который мы использовали для создания привлекательного зрелища, скоро смоет дождем, но острая необходимость в эффективных действиях правительства по смягчению катастрофических последствий климатического и экологического кризиса не исчезнет", — заявил один из участников акции.

Представительница организации English Heritage, занимающейся сохранением комплекса в Стоунхендже и других исторических памятников Великобритании, назвала акцию Just Stop Oil "чрезвычайно огорчающей". По ее словам, специалисты уже изучают "масштабы ущерба".

Премьер-министр королевства Риши Сунак охарактеризовал случившееся как "позорный акт вандализма".

Движение Just Stop Oil появилось в 2022 году и получило наибольшую известность благодаря его активистам, которые приклеивали себя к рамам картин в музеях Великобритании и других стран. В некоторых случаях они также обливали произведения искусства супом и другими жидкостями.

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