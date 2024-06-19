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Европейская комиссия (ЕК) объявила о введении импортных пошлин на яйца из Украины. Новые тарифы вступят в силу в течение следующих двух недель, цитирует в среду, 19 июня, агентство Reuters, слова представителя ЕК. По его словам, ранее была согласована годовая квота на импорт.

Накануне аналогичное решение было принято для ввоза украинского овса. В сообщении Еврокомиссии указано, что с 19 июня до 5 июня 2025 года импорт украинского овса в ЕС будет осуществляться в рамках тарифной квоты Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (DCFTA).

ЕС установил ограничения на импорт некоторых видов сельскохозяйственной продукции из Украины после волны акций протеста фермеров в разных европейских странах, которая была вызвана недовольством торговыми льготами Брюсселя для украинских товаров, введенными после российского полномасштабного вторжения.

В середине мая Совет ЕС продлил режим беспошлинной торговли с Украиной еще на год, но с некоторыми оговорками. Одна из них касалась защиты рынка ЕС от конкуренции со стороны "чувствительной" сельхозпродукции из Украины, к которой в Брюсселе отнесли мясо птицы, яйца, сахар, овес, крупы, кукурузу и мед. В случае превышения объема импорта этих товаров средних показателей второй половины 2021 года, а также 2022 и 2023 годов, пошлины на них могут вводиться вновь. Этот "автоматический тормоз" ранее предложила Еврокомиссия и поддержал Европарламент.

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