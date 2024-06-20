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В результате атаки российских дронов в ночь на 20 июня повреждены объекты инфраструктуры в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Киевской областях. Масштаб причиненного ущерба выясняется, сообщило "Укрэнерго" в своем Telegram-канале.

Украинская компания ДТЭК, в свою очередь, сообщила, что российские войска "обстреляли одну из теплоэлектростанций". Трое сотрудников получили ранения, оборудование ТЭС сильно повреждено. "Еще одна тяжелая ночь для украинской энергетики", — заявили в компании, добавив, что это уже седьмая масштабная атака на объекты энергетики Украины за последние три месяца.

Позднее в ДТЭК уточнили, что энергетики ликвидируют последствия российских ударов по Киевской области — в Броварском районе повреждена высоковольтная ЛЭП. Масштаб аварийного отключения электроэнергии в компании уточнять не стали, но заявили, что около 5250 домов уже подключены по резервным линиям, восстановительные работы продолжаются.

Командование Воздушных сил ВСУ, в свою очередь, сообщило, что в ночь на 20 июня войска РФ нанесли по территории Украины удар девятью ракетами воздушного и наземного базирования, а также запустили 27 дронов типа "Шахед". Пять ракет и все беспилотники, по данным украинских военных, удалось сбить.

Энергетическая инфраструктура Украины — постоянная цель российских ударов, но весной 2024 года войска РФ усилили их интенсивность. Владимир Путин в апреле назвал удары по электростанциям Украины частью "демилитаризации" и ответом на атаки на российские энергообъекты. В ночь на 20 июня беспилотники атаковали нефтебазы в Адыгее и Тамбовской области.

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