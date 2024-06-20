Представители стран Евросоюза согласовали новый пакет санкций против России — уже 14-й после начала полномасштабного вторжения в Украину. Об этом в соцсети X сообщило бельгийское председательство в Совете ЕС.

"Этот пакет предусматривает новые целевые меры и максимизирует воздействие существующих санкций, закрывая лазейки", — подчеркивается в публикации. Новый пакет санкций при этом назван "мощным и существенным".

Бельгийское представительство не раскрыло подробности планируемых ограничений. Утвердить их должны лидеры стран Евросоюза на одном из будущих саммитов.

Ранее издание EUobserver со ссылкой на проект соглашения писало, что новые санкции предусматривают ограничения на поставки в ЕС российского сжиженного природного газа и гелия, на доступ к технологиям двойного назначения и на торговлю вывезенными с оккупированных территорий Украины произведений искусства.

Кроме того, по данным журналистов, в черный список ЕС внесут 20 физических лиц. Среди них певица Полина Гагарина, бизнесмены Игорь Алтушкин и Роман Троценко, а также президент пивоваренной компании "Балтика" Таймураз Боллоев, возглавивший предприятие после его фактической национализации. Также, утверждал EUObserver, под санкции попадут 22 юридических лица.

По данным агентства dpa, новый пакет санкций должен был быть согласован к началу саммита "Большой семерки" 13 июня. Этого не удалось достичь из-за позиции Германии, представителей которой не устроили ограничения против обхода уже введенных санкций ЕС. В Берлине опасались, что за нарушения к ответственности могут быть привлечены немецкие компании.

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